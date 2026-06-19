Ana Martínez, concejala del Pro Rosario, pidió que el acto del Día de la Bandera no sea un “circo mediático” en una carta enviada al presidente Javier Milei en la que solicitó que Manuel Adorni no integre la comitiva que participará de la ceremonia.

Además expresó en declaraciones a Punto a Punto Radio 90.7 FM su inquietud por el cariz que podría tomar la celebración del 20 de junio en el Monumento Nacional a la Bandera en el que jurarán lealtad miles de niños.

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Día de la Bandera en Rosario

En relación a la motivación de su misiva dirigida a Milei, la edila explicó que la decisión surgió al reflexionar sobre "qué tipo de valores vamos a defender en la Argentina, qué tipo de valores le vamos a transmitir a nuestros hijos, a todos los hijos de nuestro país”.

"Para que no se convierta el acto del Día de la Bandera, donde honramos estos valores que como argentinos tenemos que seguir defendiendo, que tenemos que seguir no solamente practicando sino también derramándolo en las próximas generaciones, es que no queremos que sea un acto político, un acto interno, un acto de mezquindades, un acto de egoísmos, donde hay una persona señalada no solamente por los argentinos, sino también por la justicia, que lamentablemente es Manuel Adorni, que en vez de llenarnos de orgullo como Manuel Belgrano, nos llena de vergüenza", enfatizó en diálogo con Julio Kloppenburg.

Además la concejala se refirió a las tensiones internas dentro del Ejecutivo nacional y la necesidad de respetar el protocolo institucional, especialmente en lo que respecta a la figura de la vicepresidenta.

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“No queremos un circo mediático”

"La vicepresidente tiene que estar, se la tiene que invitar. Después las cuestiones internas ojalá tengan la capacidad de poder dirimirlas en un ambiente más privado. Y lo que no queremos, por eso mismo es también esta intención, es que se convierta en un circo mediático, en insultos, en violencia”, insistió Martínez.

Y después completó: “Porque por supuesto también entendemos que hay muchas personas, muchas agrupaciones que no están de acuerdo con este gobierno y que si el presidente también sigue agitando a través de sus redes o a través de sus dichos esta violencia, por supuesto que lo que va a generar es más violencia".

"No queremos que como argentinos nos agarren de estúpidos y empecemos a discutir qué tipo de nación queremos. Por eso para nosotros como rosarina, como mamá, como ciudadana, de haberme criado en esta preciosa ciudad, que la defiendo, que la sostengo y que entiendo que a través del diálogo, más allá de las diferencias, podemos generar y podemos trabajar en muchas soluciones. Es ahí donde le decimos que no queremos que conviertan el Día nacional de la Bandera a nivel nacional en un circo mediático con internas que tienen que ver solamente con la Libertad Avanza y no con el resto de los argentinos".

Finalmente, tras aclarar que esta iniciativa fue consensuada con su equipo de trabajo, la concejala concluyó con un pedido directo a la investidura presidencial para que la jornada honre la memoria histórica de la ciudad. En el cierre de su intervención, Martínez manifestó su deseo de que "nuestro presidente esté a la altura del Día de la Bandera y a la altura de nuestro prócer Manuel Belgrano".