Diputado del PRO sobre Adorni: "Es un problema del gobierno y es el gobierno que no quiere resolverlo"

El diputado nacional Álvaro González sostuvo que el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni “es un problema del gobierno y es el gobierno que no quiere resolverlo pudiendo hacerlo”.

“Hay dos personas que a esto lo resolvían rápidamente. Una, el propio Adorni si renunciaba. Y otro el presidente si le pedía la renuncia”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Caso Adorni

“Al presidente no le tiembla el pulso para pedirle la renuncia a sus funcionarios, lleva más de 200 y pico de funcionarios que ha sacado de gobierno, inclusive dos jefes de gabinete”, afirmó el legislador del PRO.

“Este es un problema político que generó el gobierno, debiera resolverlo el gobierno. Hace 100 días que estamos dando vueltas y el gobierno no lo resuelve”, precisó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Pasaron muchísimas cosas, entre ellas que vino el jefe de Gabinete al Congreso. Dijo que su declaración jurada no iba a hablar, que eso lo iba a resolver en el ámbito que tenía que resolverlo, en ese momento ya había una denuncia penal en ese sentido”, recordó González

Además señaló que “cuando lo fue a aclarar, oscureció”. “Y nos mintió a todos diciendo que tenía todo bien, todo resuelto y demás, todo tiene un límite”, puntualizó.

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Cómo sigue

“Nos parece que institucionalmente el Congreso tiene la obligación de controlar y para eso tiene mecanismos. Hay algunos que piensan la interpelación más la moción de censura. Yo soy de los que creo que primero hay que interpelar y que en función de cómo salga ver la posibilidad de la moción de censura”, explicó el legislador del PRO.

“Lo que pretendo es evitar la victimización permanente del gobierno de que siempre la culpa la tiene otro. Entonces ´me bajan los funcionarios, son golpistas´”, aseveró González.

“El gobierno que es el que se autogeneró este problema debiera resolverlo. Si el gobierno no lo resuelve hay mecanismos institucionales por los cuales podemos transitar”, concluyó el diputado nacional.