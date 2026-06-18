Los intendentes radicales se alinean a De Loredo y le restringen armado clave a Bornoroni

No es el mundial, pero tranquilamente pueden ser las eliminatorias. La oposición que puede estar representada por el libertario Gabriel Bornoroni, por el senador Luis Juez y el radical De Loredo sabe que solo unificada conseguirá el apoyo de Casa Rosada, así lo adelantó Santilli -el ministro del Interior- cuando fue anfitrión de varios mandatarios esta semana.

El ex diputado aprovechó para mostrar el porcentaje de votos que dice representar en esta carrera hacia las elecciones provinciales de 2027. En una señal política de peso, más de 60 intendentes y jefes comunales del radicalismo resolvieron ponerse al frente de la construcción territorial de Rodrigo de Loredo, fortaleciendo su candidatura a gobernador y consolidando un respaldo que otros aspirantes opositores todavía no logran exhibir.

No es una imagen que sea de sea agradable para las Fuerzas del cielo cordobesas. Son los votos que pueden torcer una elección, aseguran desde el espacio violeta.

De Loredo fue el plato fuerte de la reunión realizada en la sede del Ente de Intendentes Radicales, encabezado por el intendente de Almafuerte, Rubén Dagum. Del encuentro participaron también el presidente de la UCR Córdoba, Marcos Ferrer, los legisladores provinciales liderados por Matías Gvozdenovich y una amplia representación de mandatarios locales.

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El dato político no pasó inadvertido. Mientras el diputado nacional Gabriel Bornoroni trabaja para consolidar a La Libertad Avanza como una alternativa competitiva para disputar el poder provincial y logra una "cumbre" de mandatarios en Casa Rosada, el radicalismo comenzó a cerrar filas detrás de quien considera su principal figura electoral.

La fotografía de más de 60 intendentes respaldando a De Loredo representa una estructura territorial que difícilmente pueda ser ignorada en el armado opositor. Agradecido, el radical capitalino endulzó los oídos de los presentes: “Llaryora usa los recursos de los intendentes para financiarse”, acusó. “Primero aplicó un impuestazo, después usó las tarifas como las de peajes o Epec para hacer caja, y finalmente obliga a los intendentes a cubrir servicios provinciales con fondos municipales porque no les envía todo lo que corresponde, como ocurre con la seguridad, la educación o el Paicor”, detalló De Loredo.

Entre los presentes estuvieron Roberto Casari (Vicuña Mackenna), Juan Manuel Moroni (Bell Ville), Maximiliano Andrés (Etruria), Nanci Foresto (Alcira Gigena), Javier Dieminger (La Falda), Daniel Kieffer (Santa Rosa de Calamuchita), Karina Figueroa (Salsacate), Lorena Peralta (La Puerta) y Federico Soto (Berrotarán), entre otros.

Además, sostuvo que desde el inicio de la gestión provincial la coparticipación destinada a municipios y comunas perdió poder adquisitivo frente a la inflación y denunció que programas como el Fofindes y el Focom no distribuyen los recursos de manera suficiente.

En paralelo, anunció que el bloque de legisladores radicales impulsará proyectos para garantizar una distribución automática de fondos y reducir la discrecionalidad en las transferencias provinciales.

Más allá de las críticas a la administración provincial, el mensaje central del encuentro fue otro: la construcción de una candidatura con respaldo territorial. De Loredo insistió en la necesidad de conformar una alianza amplia para enfrentar al peronismo y remarcó que las encuestas lo ubican como el dirigente opositor con mejores posibilidades competitivas.

En ese esquema, el respaldo explícito de los intendentes radicales adquiere un valor estratégico. No sólo aporta estructura y presencia en el interior provincial, sino que también fija una posición dentro de la discusión opositora. En una Córdoba donde el peronismo gobierna desde hace más de dos décadas, la pelea por el liderazgo de la oposición ya comenzó, y los intendentes radicales parecen haber tomado partido.