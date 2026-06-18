Obras en Córdoba: habrá restricciones vehiculares y cambios en líneas de colectivos

La Municipalidad de Córdoba informó que continúan vigentes cortes de tránsito y desvíos en distintas zonas de la ciudad debido a obras de infraestructura cloacal. Las intervenciones afectan la circulación vehicular y modifican recorridos del transporte urbano en sectores de Alta Córdoba y barrio Pueyrredón.

Uno de los principales frentes de obra se desarrolla sobre calle Miguel de Cervantes, entre Jujuy y Sucre, donde rige un corte total por trabajos en la red cloacal. Según indicaron desde el municipio, las tareas tendrán una duración aproximada de diez días. Como alternativa, los vehículos particulares deben circular por Miguel de Cervantes, Jujuy, Sarachaga, Sucre y retomar su recorrido habitual.

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Además, desde este viernes 19 de junio se implementará un corte de media calzada en avenida Patria, entre Padre Luis Monti y Suipacha, en sentido hacia bulevar Eduardo Bulnes. Las obras también están vinculadas a mejoras en la infraestructura cloacal y se extenderán hasta el lunes 22 de junio. Para quienes transiten por la zona, el desvío previsto para vehículos particulares será por avenida Patria, Buchardo, José Garibaldi, bulevar Eduardo Bulnes y nuevamente avenida Patria.

Cambios en el transporte urbano

Las restricciones también impactarán en varias líneas del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que deberán modificar temporalmente sus recorridos.

La línea B circulará por avenida Patria, Suipacha, Méjico y Padre Luis Monti antes de retomar su trayecto habitual. En tanto, la línea B1 será desviada por avenida Patria, Cochabamba y Viamonte.

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Por su parte, la línea 62 realizará su recorrido alternativo por Roma, bulevar Bulnes, Polonia y Padre Luis Monti. Las líneas 66 y 601 utilizarán avenida Patria, Buchardo, Garibaldi y bulevar Bulnes para continuar su recorrido habitual. Desde la Municipalidad recordaron que los usuarios pueden consultar los cambios actualizados en la aplicación Tu Bondi.

Servicios para el feriado

En paralelo, el municipio informó que durante el sábado 20 de junio el Transporte Urbano de Pasajeros funcionará con frecuencia correspondiente a día sábado debido al feriado.