El lunes es el día decisivo para el transporte urbano de Córdoba: paro total si pagan con escala vieja

El transporte público de la ciudad de Córdoba llega al límite de su resistencia. Este lunes 22 de junio se convierte en la fecha más crítica de un conflicto que acumula meses de desactualizaciones, expedientes sin respuesta y salarios en tensión: si las empresas del sector pagan el anticipo salarial con la escala anterior a la última paritaria homologada, los choferes pasarán a estado de medidas de fuerza y los colectivos no saldrán a la calle a partir de la medianoche del martes.

La advertencia surgió de fuentes del gremio consultadas este jueves. Según explicaron, el anticipo de sueldo -que se abona el día 22 de cada mes y representa entre el 40 y el 45 por ciento de los haberes mensuales- viene liquidándose en 763.000 pesos por trabajador. La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) anticipó que no podría sostener ese monto y que recurriría a la escala anterior. Para los trabajadores, eso implica un recorte directo en el bolsillo.

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"El lunes cobramos un anticipo de sueldo y, aparentemente, a ese adelanto lo quieren pagar con escala vieja. Ya venimos cobrando 763.000 pesos de ese adelanto. Si lo quieren pagar con menos, para eso tenemos que esperar el lunes a la tarde. Si pagan con escala vieja, estamos liberados para hacer medidas de fuerza a partir del martes a las 0 horas", precisó una fuente del sector.

La misma fuente mencionó la existencia de rumores sobre una posible reunión entre la Municipalidad y FETAP, que podría concretarse el lunes o el martes, aunque aclaró que no tenía confirmación alguna. "No estoy en condiciones de confirmarte eso. Nosotros vamos a esperar el lunes a ver qué pagan y a partir de ahí veremos. Si llegan a pagar con escala vieja, a partir de las 0 horas del martes no sale más ningún coche. Mandamos a guarda los coches hasta que aparezca la plata", advirtió.

Desde la Municipalidad de Córdoba, consultada este jueves por la tarde, la respuesta fue escueta: "Por el momento no tenemos novedades."

El trasfondo del conflicto remite a la fórmula de compensación por kilómetro recorrido que se estableció tras la crisis del transporte de principios de año. Bajo ese esquema, el municipio abona un valor fijo por cada kilómetro que las empresas realizan, descontando lo que ingresan por la tarifa, la tarjeta SUBE y los programas sociales. Ese valor, que arrancó en 4.782 pesos el kilómetro, debía actualizarse automáticamente según la evolución del salario, el costo del combustible y el índice de precios al consumidor. Sin embargo, la última actualización data de marzo.

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FETAP estimó que la brecha acumulada ya supera los 2.400 millones de pesos, una cifra que las empresas sostienen que les impide cumplir con las obligaciones salariales en tiempo y forma. El apoderado legal de la federación, Alejandro Ugalde, ya había anunciado que el aguinaldo se abonaría en seis cuotas mensuales iguales -en lugar de pagarse el 30 de junio como marca la ley- y que los sueldos de junio se liquidarían con la escala anterior a la última paritaria.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Córdoba, que conduce Carla Esteban, se declaró en estado de alerta ante esa perspectiva. Pablo Farías, secretario adjunto del gremio, fue claro al señalar el reparto de responsabilidades: "El problema es entre FETAP y la Municipalidad, por las compensaciones. Los trabajadores quedamos en el medio".

El lunes, entonces, dirá si el sistema de transporte de la capital provincial aguanta un conflicto más o si los usuarios de colectivos amanecen el martes sin servicio.