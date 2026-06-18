Maradona reveló cuál fue su mejor partido en un mundial: no fue contra Inglaterra

La Selección Argentina enfrentó a Uruguay por los octavos de final del Mundial de México 1986 el 16 de junio de 1986, y el propio Maradona destacó ese encuentro como el mejor que jugó en esa Copa del Mundo.

“Contra Uruguay jugué mi mejor partido de todo el Mundial, lejos. Primero, porque no perdí un mano a mano; les gané a todos los uruguayos que se me pusieron enfrente”. La frase quedó inmortalizada en el libro que Diego Armando Maradona escribió junto al periodista Daniel Arcucci, Jamás me voy a olvidar. La historia de mi mayor victoria. Allí cuenta también que hasta Enzo Francescoli, ídolo de River y número diez de la Selección uruguaya en aquella Copa del Mundo, pedía que —al menos— lo agarraran de la camiseta.

El mejor partido de Maradona, según él, fue aquel 16 de junio de 1986, hace 40 años, cuando aún faltaban exactamente 20 años para que Lionel Messi hiciera su debut mundialista. ¿El escenario? Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Argentina no había perdido ningún partido y Uruguay llegaba como uno de los mejores terceros de su grupo, donde había cosechado apenas dos puntos. Hasta entonces, el Clásico del Río de la Plata no se había repetido desde 1930, la primera final del mundo, que ganaron los charrúas por 4 a 2.

Con el historial en contra, el equipo dirigido por Carlos Bilardo salió con Pumpido; Cucciuffo, Brown, Ruggeri, Garré; Giusti, Burruchaga, Batista, Maradona; Valdano y Pasculli. Las camisetas azules de Le Coq Sportif utilizadas aquel día sufrieron el calor y la humedad de Puebla: se empaparon, pesaban más y Bilardo les hizo la cruz. Por lo ocurrido con esa indumentaria, Rubén Moschella —empleado de la AFA— tuvo que recorrer las calles del Distrito Federal junto al utilero para encontrar una camiseta lo más parecida posible, pero del gusto del entrenador. Todo esto ocurrió a 48 horas del partido más importante de aquel torneo: los cuartos de final contra Inglaterra.

Messi, la respuesta a todos los interrogantes

Argentina pudo jugar contra Inglaterra gracias al partido que Maradona hizo ante Uruguay ese 16 de junio. Aún sin convertir goles —aunque estrelló un tiro libre en el travesaño— no dejó de generar situaciones para sus compañeros. Y fue Pedro Pablo Pasculli, apodado PPP por el capitán argentino, quien marcó a los 42 minutos del primer tiempo lo que el oriundo de Santa Fe definió como “el gol de su vida” para ganar por la mínima, avanzar de ronda y despedirse del once titular por el resto de la Copa: solo fue titular ante Corea del Sur en el debut y en ese encuentro frente a Uruguay.

El defensor Oscar Ruggeri reveló años más tarde que le agradeció al entrenador uruguayo Omar Borrás no haber puesto de arranque al “Maradona uruguayo”. Así llamaban al talentoso volante Rubén Paz, quien ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo y convirtió un partido que pintaba para goleada argentina en sufrimiento bajo la lluvia mexicana durante los últimos diez minutos.

Argentina aguantó y el gol de Pasculli le abrió la puerta a la Mano de Dios, al mejor gol de la historia de los mundiales y a lo que muchos consideran el mejor partido de Diego Armando Maradona. Aunque el propio Maradona piensa otra cosa.

Facundo Montanaro *especial para Perfil redacción Córdoba