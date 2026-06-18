Femicidio de Agostina: Fassetta siguió la estrategia de Barrelier y no declaró

Osvaldo Fassetta, uno de los imputados en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, se abstuvo este jueves de declarar ante el fiscal Raúl Garzón. El acusado, señalado por presunto encubrimiento agravado, fue trasladado a Tribunales II y, tras la audiencia, regresó a la cárcel de Bouwer.

Luego de la presentación, su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, sostuvo que la situación procesal de su cliente no cambió y cuestionó la descripción de los hechos realizada por la fiscalía. "Nos leyeron todo lo que llevó al fiscal a hacer esta imputación y a detener a Fassetta. Se abstuvo de declarar por el día de hoy porque los hechos no estarían descriptos de la forma en que sucedieron", afirmó.

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El letrado aseguró que Fassetta atraviesa un momento complejo desde su detención y volvió a defender su inocencia. "Estaba muy golpeado, muy deprimido, porque es una persona inocente", manifestó.

Según explicó Medina Allende, durante la audiencia se expusieron elementos que coinciden con declaraciones que Fassetta ya había realizado públicamente ante distintos medios de comunicación. Sin embargo, consideró que esos hechos fueron incorporados a la acusación de una manera que no refleja lo ocurrido.

Por ese motivo, adelantó que presentará un pedido de ampliación de indagatoria para que su defendido pueda brindar una declaración más extensa ante la Justicia. "Fassetta va a relatar exactamente lo que tiene que relatar y va a responder todas las preguntas", aseguró.

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La defensa sostiene que el imputado no tuvo participación en el crimen y que su intervención se limitó a colaborar con Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, durante la búsqueda de la adolescente. De acuerdo con esa versión, mantuvo contacto con ella porque estaba preocupada por la desaparición de su hija y acompañó distintas averiguaciones para intentar localizarla.

Los otros imputados

La investigación judicial, sin embargo, busca determinar si Fassetta y Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier, tuvieron algún tipo de participación posterior al asesinato. Andreani está imputada por haber facilitado el vehículo que, según la hipótesis de la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima.

En paralelo, Claudio Barrelier, principal acusado en la causa, también regresó este jueves a Tribunales II para someterse a una pericia psicológica y psiquiátrica multidisciplinaria. Tras el procedimiento fue trasladado nuevamente al penal de Bouwer. Barrelier está imputado como presunto autor de homicidio triplemente calificado.