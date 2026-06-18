Abogada del padre de Agostina Vega confirmó que ofrecieron el testimonio de la extrabajadora del bar Wachitas

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina Vega, confirmó que desde su estudio ofrecieron el testimonio de la extrabajadora del bar Wachitas en el marco de la causa por el femicidio de la adolescente de 14 años.

“Ofrecimos este testimonio y nos pareció muy importante. Ha dado un testimonio bastante sólido. Yo no estuve presente en la declaración. Es lo que pude dialogar con gente de la Fiscalía, que ha generado que se haga otra investigación paralela por estos posibles delitos y también va a aportar otros testimonios más de otras chicas que han pasado por esta situación”, explicó en declaraciones a Cadena 3.

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“Es una testigo que aportamos a la causa”

Se trata de la mujer que dijo haber ejercido el trabajo sexual en el local que fue clausurado recientemente por el municipio capitalino.

“Es una testigo que hemos aportado nosotros a la causa. Ella sola se contactó con el estudio y dijo que quería comentarnos de su situación, que ella también conocía a Soledad Andreani y que no era la persona que se mostraba públicamente, que había sido bastante violenta entre otras cosas

Al ponernos en contacto bastó con que nos diera algunos datos para que le pidamos que fuera de inmediato a declarar en la jefatura”, explicó en diálogo con Miguel Clariá.

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Cómo sigue la investigación

“Ayer la jornada fue bastante difícil para nosotros, nos enteramos de más detalles que obviamente no podemos sacar a la luz porque la causa continúa bajo secreto de sumario”, afirmó la abogada.

Además señaló que el fiscal Raúl Garzón les “comentó el rol que tuvieron y por qué el encubrimiento agravado por el momento tanto de Fassetta como de Soledad Andreani”.

“Hablamos de la foto que circuló muchísimo que son estas personas que ingresaron a la casa que nosotros queríamos que estas personas también estén imputadas. Nos explicó los motivos por los cuáles no, por qué no estamos hablando de Fassetta en esa foto”, precisó.

“La investigación viene avanzando bastante, en silencio pero bastante. Hemos tenido un pantallazo, pero falta mucho. Tuvimos una hora con el fiscal”, evaluó Alaniz.

El abogado Gino Torreani, también abogado del mismo estudio, contó a Mitre Córdoba que “estas nuevas causas que se pueden abrir son cercanas, aledañas sí tienen relación con el femicidio de Agostina porque fue el femicidio que las descubrió pero no encuadraría dentro de ella, sino que deberían abrirse investigaciones individuales”.

“Una causa es el femicidio de Agostina, que ha destapado otros posibles hechos delictivos, otras situaciones que tienen que ser juzgadas, que son útiles para demostrar que acá Soledad Andreani no es una víctima. Tiene un perfil delictivo sumamente importante. Esto que acercamos es para instalar que no es ninguna víctima”, enfatizó el letrado.