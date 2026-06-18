El abuelo de Agostina Vega: "El bar Wachitas no tiene nada que ver con el caso de mi nieta"

Miguel Heredia, abuelo materno de Agostina Vega, sostuvo que la causa por el femicidio de su nieta no está vinculada a la investigación paralela que podría derivarse sobre el bar Wachitas luego de que una extrabajadora denunciara supuestos delitos sexuales en ese local.

“No tiene nada que ver con el caso de mi nieta. Con el testimonio de esta mujer, ahí te da a ver y sale a la luz qué clase de persona que es Soledad (Andreani)”, expresó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Abogada del padre de Agostina Vega confirmó que ofrecieron el testimonio de la extrabajadora del bar Wachitas

Bar Wachitas

“Pero no tiene nada que ver con el caso de mi nieta. Lo único que tiene que ver es que Soledad es una encubridora de Barrelier. Pero, en el bar Wachitas no tiene nada que ver con mi nieta”, enfatizó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Ella fue engañada por esta persona, como fue engañada un montón de gente, pensando que esta persona era buena. La gente, amiga de mi hija, la del equipo de fútbol, donde ellos se juntan, son amigos, también fueron engañados. Ellos están tan sorprendidos como nosotros. No pueden creer que hayan tenido entre ellos a este monstruo, a esta cosa, a este psicópata. Porque has estado entre los hijos de ellos, entre hijas de ellos, y no pueden creer”, señaló Heredia al referirse Barrelier.

Además confirmó que ayer se reunieron con el fiscal Raúl Garzón y que salieron “conformes” tras el encuentro. “Por lo que él nos explicó lo que se está haciendo, lo que se va a seguir haciendo. Estamos conformes con él”, reiteró.

“Por el momento no sabemos de alguna otra detención, pero se sigue la línea de investigación”, precisó Heredia.

También hizo referencia a una foto de su hija y de su nieta publicada en las redes sociales. “Si vos ves la foto, ampliás la foto, dice Atenas atrás, dice Atenas. Y si mi hija la llevó a un baile a mi nieta y a Atenas, porque fue ella con un grupo de amigos, como ha hecho mi señora cuando mi hija tenía 14, 15 años que la llevaba mi señora al baile. Yo la llevaba hasta la puerta del baile y mi señora se bajaba con mi hija y después yo a la salida la iba a buscar. Porque ahora no me vengan a decir, no, mi hija no sale. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No seamos falsos, no seamos hipócritas con estas cosas. Esa foto sí es un baile de Atenas que mi hija la llevó”, relató.

Darán intervención a fiscalías especializadas en narcotráfico y delitos sexuales para investigar al bar Wachitas

Marcha en reclamo de justicia por Agostina

Por último anticipó que el próximo viernes desde las 17 concentrarán en La Tablada y General Paz, y desde allí marcharán hasta avenida Colón y General Paz.

“Vamos a hacer una marcha para seguir pidiendo justicia por Agostina y para que la gente la siga teniendo presente a mi nieta”, concluyó Heredia.