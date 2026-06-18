Santilli, Bornoroni y Rodríguez Machado recibieron a intendentes cordobeses en la Casa Rosada

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este miércoles en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada a una nutrida delegación de intendentes y jefes comunales de la provincia de Córdoba. El encuentro, que se manejó bajo estricto hermetismo y no tuvo anuncios previos para evitar presiones políticas directas sobre los mandatarios locales, le permitió al diputado nacional Gabriel Bornoroni consolidar una foto política visiblemente ampliada respecto de esquemas anteriores. La reunión estuvo coordinada por el propio Bornoroni junto a la diputada de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, y la vocal del INAES y referente radical, Soledad Carrizo.

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Según se informó oficialmente, el objetivo de la jornada fue analizar los principales temas de la agenda legislativa nacional y evaluar la realidad financiera e institucional de los distintos municipios cordobeses en el actual contexto económico.

La comitiva provincial estuvo integrada por dieciocho mandatarios locales que representan a diversas fuerzas políticas (PRO, UCR y vecinalismos) y a diferentes regiones de la provincia, con un peso significativo del Gran Córdoba y del arco productivo del interior.

Entre los asistentes del área metropolitana estuvieron Fernando Rambaldi (La Calera), Pablo Cornet (Villa Allende), Adela Arning (Mendiolaza) y Ezequiel Lemos (Río Ceballos). En tanto, por el interior provincial asistieron Nicolás Filoni (Oncativo), Natalia Contini (Anisacate), Ariel Gutiérrez (Cañada de Río Pinto), Claudio del Valle Caón (Calchín), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Gerardo Cerutti (Colonia Marina), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad), Patricia Delsoglio (Isla Verde), Patricio Olmedo (Manfredi), Nora Pasero (Porteña), Sebastián Argañaraz (San Francisco del Chañar), Daniel Spadoni (Valle Hermoso), Germán Busso (Colonia Anita) y Adrián Rádice (Villa El Chacay).

A través de sus redes sociales, la dirigencia coincidió en la importancia de establecer canales directos con la administración central. "Nos reunimos para avanzar en una agenda federal para el desarrollo de Córdoba", expresó Soledad Carrizo tras la jornada de trabajo.