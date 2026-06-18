Negri sobre Adorni: "El jefe de Gabinete está obsesionado por convertir a la mentira como política de Estado"

El exdiputado nacional Mario Negri aseguró que el jefe de Gabinete Manuel Adorni “está obsesionado por convertir a la mentira como política de Estado”.

Además señaló en declaraciones a Radio Mitre que la presentación del funcionario en el Congreso el pasado 29 de abril fue “casi una oda a la mentira”.

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Qué dijo Mario Negri sobre Adorni

“Casi fue una oda a la mentira porque lo interpretó de tal manera, con respuestas tan prefabricadas, con datos que después se corroboró que no eran así, con tanta convicción, altanería, que mereció por parte de los suyos aplausos estruendosos”, recordó.

“Inclusive después hubo insulto a la prensa, descalificaciones. Pero en realidad yo creo que el problema más serio es que el jefe de Gabinete está obsesionado por convertir a la mentira como política de Estado. Y eso es un daño muy serio”, aseguró Negri.

“Una vez dijo Arturo Illia: ´si no sabemos con seguridad que nuestra verdad es la verdad, al menos sabemos donde está la mentira´. El problema es que ha mentido tanto, independientemente de lo que la justicia penalmente deba resolver, y tan sistemáticamente que la verdad pierde todos los contornos”, agregó el exjefe de bancada radical en Diputados.

Además consideró que “estamos frente a un problema moral pero que se ha convertido en un problema institucional”.

“Y que tiene que ver si persiste así con la salud de la democracia. Hay un daño silencioso. A veces la sociedad no lo advierte pero después lo sufre porque el poder se desgasta, el poder pierde el valor más importante frente a la sociedad que es la confianza”, argumentó.

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“Se ha mentido tanto...”

“No es el decreto, no es la ley, es la confianza en la democracia. Se ha mentido tanto y tan sistemáticamente que la verdad ha pasado a ser una quimera en la voz del jefe de Gabinete. No tiene ningún tipo de valor de cara a la sociedad”, insistió Negri.

“No estamos frente a un error de un funcionario del gobierno. Una cosa es equivocarse, otra aferrarse a la mentira deliberadamente. El error lo puede corregir, la mentira sistemática destruye”, concluyó el exlegislador nacional.