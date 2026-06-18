Córdoba mejoró su calificación crediticia y quedó más cerca de conseguir financiamiento en mejores condiciones

La Provincia de Córdoba recibió una mejora en su calificación crediticia local luego de que la agencia FIX SCR, afiliada argentina de Fitch Ratings, elevara su nota de largo plazo de AA- a AA, un reconocimiento que refleja una mayor confianza en la capacidad financiera del Estado provincial.

La decisión coloca a Córdoba un escalón por encima de su calificación anterior y ratifica el respaldo de los mercados a una política fiscal que en los últimos años estuvo centrada en la administración de la deuda, el ordenamiento de las cuentas públicas y la extensión de los vencimientos financieros.

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Según el informe de FIX, la mejora se explica por la "sólida capacidad de pago" de la Provincia y por las estrategias implementadas para administrar sus pasivos, lo que permitió reducir presiones financieras de corto plazo y fortalecer su posición fiscal.

La agencia destacó especialmente las operaciones realizadas entre el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026, que posibilitaron extender plazos de vencimiento y mejorar el perfil de la deuda provincial.

Qué significa que haya subido su calificación crediticia

Las calificaciones crediticias funcionan como una evaluación de riesgo para quienes prestan dinero o invierten en títulos públicos. Cuanto más alta es la nota, mayor es la confianza de los mercados en que el emisor podrá cumplir con sus obligaciones financieras.

En el caso de Córdoba, la nueva categoría AA implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores locales, respaldada por indicadores de liquidez, capacidad de gestión y fortaleza fiscal.

La mejora también puede traducirse en mejores condiciones para acceder al financiamiento en el futuro, ya que reduce la percepción de riesgo asociada a la Provincia.

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FIX incluso proyectó un escenario favorable para los próximos dos años y sostuvo que Córdoba mantendrá una buena capacidad de pago en términos relativos durante los próximos 24 meses.

Un respaldo que se suma a las mejoras internacionales

La decisión de FIX se agrega a otros reconocimientos obtenidos por Córdoba durante el último año en los mercados internacionales.

En 2025, la agencia Moody's elevó la calificación de la Provincia hasta B3, mientras que Fitch Ratings la ubicó en B-, la máxima nota que puede recibir actualmente una provincia argentina dentro de la escala internacional para emisores subnacionales.

En ambos casos, las calificadoras destacaron los fundamentos económicos de Córdoba, la consistencia de sus políticas fiscales y su historial de administración financiera.