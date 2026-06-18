Caso Wachitas: Elisa Caffaratti advirtió que el local "tenía bandera blanca para hacer lo que quisiera"

Los cinco bloques de la oposición en el Concejo Deliberante de Córdoba emitieron un duro pronunciamiento conjunto para exigir explicaciones sobre la habilitación y los controles realizados sobre el establecimiento ubicado en Nueva Córdoba.

La concejala de la Unión Cívica Radical, Elisa Caffaratti, cuestionó la ausencia del director del Ente de Fiscalización y Control ante el Concejo y reclamó acceso al expediente completo del local para determinar cómo obtuvo la habilitación y qué controles recibió durante su funcionamiento.

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"Queremos el expediente completo de punta a punta. Queremos saber en qué condiciones se habilitó este local, qué inspectores intervinieron y qué controles de seguridad e higiene se realizaron", sostuvo la edil en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

La tensión política escaló luego de que el titular del organismo no se presentara ante la Comisión de Legislación General, pese a que existía un compromiso previo para brindar explicaciones a los concejales.

"Ya no hablamos de sospechas"

Las declaraciones públicas realizadas en las últimas horas por Carla, una de las mujeres vinculadas a la causa, profundizaron los cuestionamientos sobre el funcionamiento del local y los mecanismos de control municipal.

Según señaló Caffaratti, los testimonios conocidos hasta ahora obligan a revisar el rol que desempeñó el organismo encargado de fiscalizar la actividad nocturna. "Las declaraciones fueron contundentes. Creemos que el director del ente debería haberse presentado incluso voluntariamente en el Concejo para dar explicaciones", afirmó.

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La dirigente opositora sostuvo además que resulta difícil creer que las actividades desarrolladas en el establecimiento fueran desconocidas para los organismos de control. "Es evidente que hubo irregularidades. Si había inspecciones y estas podían ser burladas mediante el pago de coimas, como surge de algunas declaraciones, estamos frente a un problema gravísimo", planteó.

El foco puesto en las habilitaciones

Para la oposición, la documentación administrativa permitirá determinar si existieron fallas, omisiones o responsabilidades dentro de la estructura municipal.

La concejala también puso en duda la existencia de posibles prestanombres detrás de la titularidad formal del establecimiento. "La información que ya se conoce genera sospechas sobre quiénes estaban realmente detrás de la explotación del local", sostuvo.

Asimismo, Caffaratti recordó que el Ente de Fiscalización y Control fue creado durante la actual gestión municipal con el objetivo de fortalecer los controles sobre la actividad nocturna luego de diversos episodios ocurridos tras la pandemia.

Sin embargo, consideró que los resultados estuvieron lejos de los objetivos planteados. "Se creó justamente para combatir las irregularidades en la noche cordobesa. Evidentemente ha sido un fracaso porque las prácticas se repiten y hoy estamos frente a un caso de enorme gravedad", afirmó.