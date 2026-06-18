Cómo le iría a Milei en un mano a mano contra Bullrich y Kicillof

La situación económica continúa siendo el principal determinante del humor social de los argentinos y comienza a reflejarse en la evaluación de la gestión nacional. Así lo revela un estudio de opinión pública realizado por Reale Dalla Torre Consultores, que muestra una caída en la imagen positiva del presidente Javier Milei, aunque también confirma que sigue siendo la figura más competitiva dentro del espacio político identificado con las ideas de mercado.

Según explicó la consultora, la percepción sobre el mandatario viene mostrando señales de desgaste desde marzo. Si bien abril registró una leve recuperación, la tendencia negativa volvió a profundizarse durante mayo, período en el que la imagen positiva del Presidente se ubicó en el 38%.

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La directora de la consultora, Martha Reale, señaló que el escenario actual está atravesado por una fuerte preocupación económica de los hogares. “El principal problema que identifica la ciudadanía es la recesión y la pérdida de empleo. Más del 61% de los encuestados considera que ese es hoy el mayor desafío para el Gobierno”, indicó.

El bolsillo, la variable decisiva

El trabajo muestra que, aunque existe una valoración positiva sobre la desaceleración inflacionaria, ese logro no alcanza para revertir el malestar social. La explicación está vinculada a la evolución de los ingresos. Para buena parte de los consultados, los salarios no acompañan la dinámica de precios, lo que genera una percepción de deterioro continuo del poder adquisitivo.

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“El ciudadano reconoce que la inflación bajó, pero siente que sus ingresos no crecieron al mismo ritmo. La inflación residual sigue impactando sobre el consumo y la economía familiar”, sostuvo Reale. En ese contexto, el estudio detecta una evaluación pesimista sobre la situación económica presente y una creciente preocupación por la estabilidad laboral, especialmente en sectores vinculados al mercado interno.

Milei vs Bullrich: liderazgo sin discusión

Uno de los apartados del relevamiento analizó escenarios electorales hipotéticos de cara a las elecciones presidenciales. En un eventual enfrentamiento entre Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Presidente obtendría el 28% de intención de voto frente al 14% de la funcionaria nacional. Sin embargo, cerca de la mitad de los encuestados se ubicó entre el voto en blanco y los indecisos.

Para la consultora, el dato confirma que no existe espacio electoral suficiente para dos propuestas competitivas dentro del universo liberal o promercado. “La suma de ambos espacios ronda el 43%, pero separados se fragmentan. Los datos muestran que Milei es claramente el líder de ese sector político”, explicó Reale.

El análisis sugiere además que cualquier ruptura dentro de ese electorado implicaría una pérdida de competitividad para ambos espacios, sin generar una ampliación significativa de la base de votantes.

Un balotaje más ajustado con Kicillof

El escenario más competitivo surge cuando se plantea una eventual segunda vuelta entre el Presidente y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En ese caso, Milei alcanza el 36% de intención de voto contra el 34,9% de Kicillof. Además, un 18% manifestó que votaría en blanco y otro 11% permanece indeciso.

La diferencia, inferior a dos puntos porcentuales, refleja un escenario abierto y altamente disputado. “El Presidente sigue arriba, pero la distancia es muy pequeña. Hay una porción importante del electorado que todavía no tiene una decisión tomada y eso vuelve muy competitivo cualquier escenario futuro”, señaló la consultora.

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Más allá de los números electorales, el informe identifica una condición central para la consolidación política del oficialismo: que los indicadores macroeconómicos positivos se traduzcan en mejoras perceptibles para la población.

El relevamiento reconoce avances en sectores como la energía, la minería y el agro, actividades que exhiben dinamismo y crecimiento. Sin embargo, advierte que esos resultados todavía no impactan de manera significativa en la economía cotidiana de gran parte de los hogares.

Para Reale, la evolución del poder adquisitivo será determinante para frenar el desgaste observado en la imagen presidencial durante los últimos meses. Al mismo tiempo, el estudio destaca que la oposición aún no logra capitalizar plenamente ese malestar social. Mientras Kicillof aparece como la figura con mayor capacidad competitiva dentro del peronismo, su nivel de adhesión todavía no alcanza para consolidar una alternativa claramente dominante.

En ese contexto, el escenario político continúa mostrando a Milei como el principal referente electoral del oficialismo y del espacio liberal, aunque cada vez más condicionado por una variable que atraviesa toda la encuesta: la situación económica de los argentinos.