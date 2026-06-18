La caída de la natalidad podría garantizar vacantes para todos los chicos en el jardín de infantes

La caída de la natalidad en Argentina podría permitir que, en 2027, prácticamente todos los niños de entre 3 y 5 años accedan al jardín de infantes sin necesidad de construir nuevas salas. Así lo señala un informe de la organización Argentinos por la Educación, que advierte que la reducción de la población infantil abre una oportunidad para ampliar la cobertura educativa mediante una mejor utilización de los recursos ya existentes.

Actualmente, la sala de 5 años se encuentra casi universalizada, con una tasa de escolarización del 99%, mientras que la sala de 4 alcanza el 87%. El principal desafío continúa siendo la sala de 3 años, donde solo el 58% de los niños asiste al sistema educativo formal.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, la economista y analista de datos de Argentinos por la Educación, Lucía Vallejo, explicó que el estudio analizó la cobertura del nivel inicial utilizando datos de la Secretaría de Educación y proyecciones demográficas del INDEC. Según indicó, la expansión más importante de los últimos años se produjo justamente en las salas de 3 años, "que crece 18 puntos porcentuales a nivel nacional", señaló.

El informe muestra que entre 2016 y 2025 la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31%, pasando de 2,25 millones a 1,56 millones. En el mismo período, la matrícula del nivel inicial disminuyó un 12%, lo que generó una mayor disponibilidad de vacantes en todo el país.

Vallejo explicó que esta reducción de la demanda educativa permite pensar en una reorganización de los recursos existentes. " Esta dinámica libera capacidad instalada y abre oportunidades para ampliar la cobertura, sobre todo en la sala de 3 años", afirmó.

Más vacantes disponibles

Según las proyecciones del estudio, si se mantienen los cupos actuales y se redistribuyen las vacantes disponibles entre las distintas salas, la cobertura nacional podría alcanzar el 98% hacia 2027 e incluso llegar al 100% en algunas provincias.

La especialista sostuvo que el sistema educativo debe adaptarse a este nuevo escenario demográfico. "Tenemos que estar atentos a esto. El sistema educativo tiene que ser consciente de esta situación para poder reasignar también los recursos y que esos chicos puedan efectivamente ir al jardín", explicó.

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Además, señaló que la menor cantidad de alumnos puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad educativa. "Si hay una sala que, por ejemplo, no está en funcionamiento y tenemos a un docente ahí, ese docente puede ser reasignado a otra sala donde capaz también se pueda trabajar docentes en conjunto."

"La Agencia Internacional dice que dos docentes en el aula pueden generar un rendimiento incluso mejor en los estudiantes."

Persisten desigualdades

A pesar del crecimiento de la cobertura, el informe advierte que siguen existiendo importantes diferencias en el acceso al nivel inicial según el contexto socioeconómico y la provincia. Vallejo remarcó que los sectores más vulnerables continúan siendo los más afectados. "Solamente el 40% de los chicos que se encuentran en el nivel socioeconómico más vulnerable acceden a jardín de 3", indicó.

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Por esa razón, los especialistas sostienen que el desafío no pasa únicamente por garantizar vacantes, sino también por promover la asistencia y mejorar la calidad de las experiencias educativas durante la primera infancia.

"La educación temprana de calidad tiene impactos duraderos y puede cambiar vidas", destacó Vallejo, al tiempo que remarcó la importancia de garantizar que todos los niños puedan acceder al nivel inicial desde edades tempranas.