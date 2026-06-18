Filoni confirmó que Casa Rosada quiere competir en Córdoba: "Únanse, elijan al mejor y van a tener el acompañamiento"

El ministro Diego Santilli recibió a dieciocho mandatarios locales de distintas fuerzas "aliadas" y les transmitió un mensaje político claro: armen una alternativa sólida al peronismo o no cuenten con el apoyo nacional. El intendente de Oncativo, Nicolás Filoni, reveló los detalles del encuentro.

El Gobierno nacional le puso condiciones a la oposición cordobesa. El mensaje fue sin medias tintas: tienen que ponerse de acuerdo, construir liderazgos colectivos e ir con el mejor candidato. Solo así contarán con el respaldo de Buenos Aires para 2027.

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El Gobierno de Javier Milei dejó en claro que está dispuesto a jugar en Córdoba en 2027, pero no está convencido que sea con su presidente de bloque en Diputados, Gabriel Bornori. Si esa coalición se arma, Buenos Aires promete acompañar. Si no, cada uno navegará solo.

La señal la transmitió el propio intendente de Oncativo, Nicolás Filoni, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM). "Nos instó a que nos pusiésemos de acuerdo, a que haya liderazgos colectivos, a que vaya el mejor", relató. Y resumió el mensaje de Santilli en términos aún más directos: "Pónganse de acuerdo, armen algo con mucha humildad, sólido, que la sociedad cordobesa los vea como una alternativa, como una opción, y van a tener el acompañamiento de acá".

El nombre que Filoni puso sobre la mesa

El intendente no se limitó a reproducir el mensaje nacional. Él mismo tomó posición: "Yo creo que Rodrigo De Loredo tiene que encabezar un gran frente, pero hay grandes liderazgos —Gabriel Bornoroni, Luis Juez o cualquier otro— que están capacitados y preparados. Creo que depende de un proyecto colectivo".

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La frase resume tanto la oportunidad como el problema. Hay nombres, hay voluntad declarada, pero ningún acuerdo concreto todavía. Y el Gobierno nacional no parece dispuesto a apostar por nadie en particular si la coalición no llega unida primero.

Filoni reconoció sin rodeos que la reunión tuvo una doble dimensión. "Claramente que después la conversación sale la cuestión política, sale la cuestión Córdoba", admitió. Y cuando se le preguntó si el encuentro puede leerse como un movimiento de la Casa Rosada para construir una alternativa al peronismo de Martín Llaryora, respondió: "Uno no es iluso ni inocente políticamente".

Pero aclaró que su motivación personal fue otra: gestión para su municipio. Y que el foco político del encuentro estuvo circunscripto a Córdoba. "No se habló nada" de temas nacionales ni de la imagen del Gobierno, precisó.

Dieciocho mandatarios de distintas fuerzas

El encuentro fue coordinado por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, la vocal del INAES Soledad Carrizo y la diputada Laura Rodríguez Machado. La delegación reunió a mandatarios de la UCR, el PRO, vecinalismos y espacios libertarios, provenientes del Gran Córdoba y del interior productivo.

Entre los asistentes del área metropolitana estuvieron Fernando Rambaldi (La Calera), Pablo Cornet (Villa Allende), Adela Arning (Mendiolaza) y Ezequiel Lemos (Río Ceballos). Por el interior asistieron, entre otros, Natalia Contini (Anisacate), Nora Pasero (Porteña) y el propio Filoni.

El encuentro se manejó con hermetismo previo para evitar presiones directas sobre los mandatarios locales. No hubo anuncios formales al cierre.

Más allá de la política, cada intendente llevó carpetas, o mejor dicho: Los proyectos de obra pública en sus localidades. Filoni presentó el cruce paso a nivel para Oncativo, que avanza con recursos propios del municipio. "Fuimos ahí a trabajar algunas cuestiones con Vialidad Nacional, también con gente de ADIF, el ferrocarril, y también hay alguna posibilidad de financiamiento con el Banco Nación, que estamos evaluando", explicó.

El resto de los mandatarios hizo lo propio con sus demandas sectoriales. "Siempre está en nuestro ADN gestionar recursos, trámites, destrabar burocracias", resumió Filoni. Describió el encuentro como "bastante fructífera" y valoró que el ministro Santilli haya abierto ese canal: "También esta vez que se dio la opción de ir a Buenos Aires, también estamos ahí".

JB / JF