Wachitas: qué fiscales investigarán si el bar movía un submundo de sexo y drogas, donde había menores

La investigación por el femicidio de Agostina Vega tuvo derivaciones tras la declaración espontánea de una extrabajadora sexual del bar "Wachitas". Tal como lo adelantó Perfil CÓRDOBA, el fiscal Raúl Garzón que investiga el crimen de la adolescente dispuso la derivación inmediata de este testimonio a dos fueros especializados para que se investiguen hechos que, si bien surgieron en el marco de la pesquisa principal, constituyen delitos independientes y ajenos al femicidio de la joven.

Las actuaciones recayeron en la Fiscalía de Narcotráfico, a cargo de Milagros Rivas, y en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que encabeza Ingrid Vago, actualmente suplida por Claudia Romero.

El testimonio describe una dinámica presuntamente delictiva dentro del establecimiento que incluiría la presencia de menores de edad y el uso de estupefacientes como parte de pago.

Este medio conoce la existencia de otra mujer que también trabajó en el bar, junto a “Carla” -nombre de fantasía atribuido a la testigo mencionada-, pero que no quiere dar su testimonio por temor.

Femicidio de Agostina: Fassetta siguió la estrategia de Barrelier y no declaró

Andreani será indagada

La abogada defensora, Marina Romano, adelantó que su clienta se abstendrá de hacer manifestaciones durante la indagatoria en la causa que investiga el femicidio de Agostina. Soledad Andreani continúa detenida e imputada por encubrimiento agravado del crimen, cuya autoría se le atribuye a Claudio Barrelier. Fue quien le cedió su auto, Ford K, a Claudio Barrelier -presunto autor del femicidio- para que descartara los restos de la víctima en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Si las investigaciones por el rol que desempeñó Andreani en el bar Wachitas prosperan, su situación ante la Justicia podría agravarse.

Según señaló la extrabajadora sexual del local -entre 2020 y 2024- Andreani era la encargada, cobraba el 50% de los pagos de los clientes, seleccionaba a las chicas que prestaban los servicios sexuales y gestionaba el área de espectáculos musicales que existía en paralelo. En todos esos ámbitos, habría corrido droga.