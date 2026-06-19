Clausuraron Malibú y Luzbelito en Nueva Córdoba: los antecedentes que salieron a la luz tras el caso Wachitas

La clausura definitiva de Wachitas Bar continúa generando repercusiones en Córdoba. En las últimas horas se conoció que la Municipalidad también dispuso el cierre de otros dos establecimientos de Nueva Córdoba: Malibú Bar y Luzbelito. Las medidas fueron adoptadas durante los primeros días de junio tras detectar diversas infracciones vinculadas a seguridad, habilitaciones y funcionamiento de los locales.

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El avance de los controles se produce en un contexto de fuerte revisión de la actividad nocturna en uno de los sectores más concurridos de la ciudad, luego de las denuncias y testimonios que pusieron al histórico caso Wachitas en el centro de la escena pública.

De acuerdo con información publicada por El Doce y confirmada por el Ente de Fiscalización y Control, Malibú Bar fue clausurado el 4 de junio por incumplimientos en materia de seguridad. Durante la inspección, además, se constató la realización de espectáculos públicos sin autorización municipal.

La situación del local se agravó un día después. El 5 de junio se labró una nueva acta por presentar certificados de seguridad vencidos y por la presunta violación de la faja de clausura colocada por las autoridades.

Luzbelito también fue clausurado

El segundo local alcanzado por las medidas fue Luzbelito. La clausura fue ordenada el mismo 4 de junio luego de detectarse incumplimientos en las normas de prevención y seguridad contra incendios.

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Desde el Municipio señalaron que el establecimiento acumulaba distintos antecedentes de fiscalización.

Entre ellos: actuaciones por deficiencias edilicias, de higiene y seguridad, sanciones por carecer de habilitación reglamentaria y la realización de espectáculos públicos sin autorización.