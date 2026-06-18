Quintela calificó de "pantalla" a Adorni: "Están poniéndolo para que lo despedacen por dos pesos con cincuenta"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que “lo de Adorni no es nada” en relación al RIGI al que calificó como “el saqueo más monumental” de los recursos naturales del país.

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“Adorni es la pantalla”

“Lo de Adorni no es nada. Eso no es nada. Es la pantalla. Están poniéndolo a este hombre para que lo despedacen por dos pesos con cincuenta”, sostuvo en declaraciones a Radio del Plata.

“Acá lo grave está en los 2.460 millones de dólares que evitan pagar las empresas de pasarse de un sistema impositivo a otro sistema impositivo”, analizó al referirse a “los hechos de corrupción que se manifestaron en este gobierno”.

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“El RIGI es el saqueo más monumental”

“Este mal llamado RIGI es el saqueo más monumental que se hace de los recursos naturales de la riqueza de la Argentina sin ningún tipo de beneficio para los argentinos. Esto es lo más grave que existe”, remarcó Quintela.



Además señaló que “cualquier presidente normal hace tiempo hubiera prescindido” del servicio de Adorni.

Y luego completó: “Hubiera facilitado para que el funcionario tenga que ir a rendir cuenta a la justicia, a la sociedad”.

“Pero este presidente que tenemos no es un presidente normal, común. Lo que todos presumen es que temen de que pueda ventilar cosas”, cerró Quintela.