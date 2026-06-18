Senador radical sobre Adorni: "El daño que está sufriendo el Gobierno es inconmensurable"

El senador radical Maximiliano Abad aseguró que la crisis provocada por la permanencia en el cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, demuestra que “la mayoría de los conflictos que tiene el Gobierno son autogenerados e innecesarios”.

“Este tema no da para más, el daño que está sufriendo el Gobierno es inconmensurable y afecta a su base social, porque la gente votó para que se termine con la corrupción”, expresó Abad en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

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"Daño externo"

El legislador marplatense advirtió además que la situación de Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, “genera también un daño externo” y condiciona “a todos los inversores que están mirando hacia la Argentina”.

“El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y terminar con el tema, dar vuelta la página y ver como algunos datos positivos como la baja de inflación, la baja del riesgo país, la mejor calificación crediticia de la Argentina se traslada a la producción y a los bolsillos de la gente”, afirmó.

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"Parálisis en el Gobierno"

Abad consideró que la situación de Adorni “genera una parálisis en el Gobierno” cuando “todavía hay muchos temas que resolver para que la Argentina salga de la decadencia y vaya hacia el progreso, el desarrollo y la modernidad”.

Además señaló que la necesidad de que el jefe de Gabinete renuncie “empieza a tener unanimidad en la política" y dijo que "gran parte del Gobierno, aunque no lo puede expresar, va en la misma tesitura”.

Abad expresó que Adorni debe renunciar porque "quién no puede explicar sus ahorros no puede explicar la administración del país".