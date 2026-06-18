Mano dura en las calles de Corrientes: el municipio labró más de 75 mil multas por exceso de velocidad y cruces en rojo

Al cumplirse la primera mitad del año, la Municipalidad de Corrientes difundió las métricas estadísticas de la Dirección General de Tránsito correspondientes al período comprendido entre el 10 de diciembre de 2025 y el 8 de junio de 2026, destacando un rol central del sistema de fotomultas y radares para disciplinar el comportamiento de los conductores en calles y avenidas.

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La reconfiguración de los operativos de control, diseñados bajo la administración del intendente Claudio Polich, buscó dar respuesta a los elevados índices de heridos y fatalidades en la vía pública. El informe técnico de la comuna revela que la combinación de patrullajes preventivos y fiscalización electrónica automatizada permitió procesar decenas de miles de actas de infracción, registrando una tendencia a la baja en el desacato vecinal durante el último bimestre.

Radares y semáforos: las infracciones más costosas

El despliegue del sistema de cámaras de monitoreo urbano y cinemómetros fijos en la Capital arrojó cifras categóricas respecto de las faltas más recurrentes de los automovilistas correntinos:

Exceso de velocidad: A través del tendido de radares vehiculares homologados, el municipio labró un total de 58.663 actas de infracción a conductores que superaron los límites de velocidad permitidos en avenidas y rutas de acceso.

Cruces en luz roja: Las cámaras destinadas a fiscalizar las intersecciones semaforizadas detectaron 17.080 violaciones de paso en rojo . En este apartado, los funcionarios municipales destacaron una fuerte toma de conciencia: desde el pico de marzo (5.769 actas), las multas cayeron de forma sostenida a 1.967 en mayo y apenas 277 en lo que va de junio.

Tránsito pesado y VTV: El control automatizado de las obleas de la Verificación Técnica Vehicular y las restricciones de porte para camiones registraron el número más masivo con 365.085 actas labradas.

Alcoholemia: alta positividad en conductores masculinos

En el plano de los controles de saturación asimétrica y test de alcoholemia, las cuadrillas municipales ejecutaron 1.447 procedimientos de pipeta en los principales corredores nocturnos, costaneras y accesos a la ciudad, guiados en gran parte por denuncias canalizadas mediante el Sistema de Atención Ciudadana (que atendió 1.375 llamados vecinales).

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Los resultados de laboratorio y campo arrojaron que 1.336 casos positivos correspondieron a conductores de sexo masculino, representando la abrumadora mayoría de las faltas. Al discriminar por porte, los inspectores retuvieron y fiscalizaron 1.043 automóviles, 208 motocicletas, 107 camionetas, 35 camiones y un colectivo de media distancia. Un dato que encendió las alarmas de la Secretaría de Seguridad de la comuna fue que el 17% de las personas sancionadas circulaba directamente sin la licencia de conducir reglamentaria.

Secuestros y animales sueltos en el tejido urbano

La División de Control de Actas ejecutó en este semestre el retiro y traslado al playón municipal de 5.910 vehículos que obstruían la vía pública o carecían de la documentación de propiedad básica (el lote se compuso por 3.408 motocicletas y 2.502 automóviles particulares).

En paralelo, para mitigar el riesgo de siniestros graves en las colectoras de las rutas nacionales y avenidas periféricas, los agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) debieron intervenir en la captura, demora y resguardo de 158 caballos sueltos que pastaban sin custodia en las banquinas de la Capital.

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Inversión tecnológica y nuevos megáfonos en las plazas

Para consolidar el despliegue operativo de cara al segundo semestre de 2026, la Municipalidad concretó la incorporación de 35 nuevos agentes activos a las filas de la GUM y finalizó la capacitación técnica de 45 aspirantes a motoristas de Tránsito.

Asimismo, la infraestructura de control sumó cuatro cámaras de última generación: tres dispositivos domo panorámicos de 180 grados equipados con megáfonos integrados para disuasión sonora instalados en la plaza Eucaliptal del barrio San Gerónimo, Plaza Cambá Cuá y el complejo habitacional Santa Catalina; y una cámara con tecnología LPR para el reconocimiento automático de patentes con pedido de secuestro, operativa en el nodo vial de la avenida Sarmiento y calle Lamadrid.