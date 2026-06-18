Tierras fiscales: apartan a dos jueces de la causa que involucra a exfuncionarios de la gestión Capitanich

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia aceptó las inhibiciones de dos de sus integrantes en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales, el manejo de fondos públicos y el funcionamiento de fundaciones vinculadas al entorno de Ramón “Tito” López. Como consecuencia de esa decisión, deberá realizarse un sorteo para completar la integración del tribunal que revisará las apelaciones presentadas por los imputados

La decisión alcanza a la presidenta de la Cámara, Rocío Alcalá, y al juez subrogante Enrique Bosch, quienes solicitaron formalmente no intervenir en el expediente por considerar que existían circunstancias que podían afectar la garantía de imparcialidad exigida para el tratamiento del caso.

La causa tiene especial relevancia política porque entre los procesados figuran exfuncionarios de la gestión de Jorge Capitanich al frente del Gobierno del Chaco, además de empresarios y personas vinculadas al dirigente social condenado por lavado de activos.

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Los argumentos para el apartamiento

La resolución fue firmada por la camarista Patricia Beatriz García, quien consideró procedentes ambas inhibiciones. En el caso de Alcalá, la magistrada informó que mantiene desde hace años una relación de cercanía con uno de los imputados y su grupo familiar. Según expuso, esa situación le generaba un condicionamiento incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional en el expediente.

Bosch, por su parte, argumentó que había intervenido previamente como integrante del Tribunal Oral Federal que juzgó y condenó a López y a otros acusados en una causa vinculada. Según señaló, existen puntos de contacto entre aquel proceso y los hechos que ahora se encuentran bajo análisis, lo que podría afectar la objetividad necesaria para revisar las actuaciones.

La Cámara entendió que ambos planteos se ajustaban a las causales previstas para garantizar la imparcialidad judicial y resolvió aceptar los apartamientos.

Exfuncionarios y empresarios bajo investigación

El expediente investiga una serie de operaciones relacionadas con la adjudicación de aproximadamente 3.000 hectáreas de tierras fiscales, contratos de leasing inmobiliario, fideicomisos y transferencias de recursos públicos que habrían sido canalizados a través de distintas fundaciones.

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Entre los procesados aparecen la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Marta Soneira, el exfiscal del Tribunal de Cuentas Raúl John Paris, además de Walter Hugo Ferreyra y Cinthia Noemí Kaplan, acusados de presunto fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También se encuentran imputados los empresarios Walter y Diego Brua, quienes forman parte de las apelaciones que actualmente debe revisar la Cámara Federal.

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La hipótesis de los investigadores sostiene que las operaciones bajo sospecha podrían estar vinculadas con el origen de fondos que posteriormente fueron incorporados a la causa que derivó en la condena por lavado de activos contra López y parte de su entorno.

Tras aceptar las inhibiciones, la Cámara dispuso la realización de un sorteo público de jueces subrogantes para completar la integración del tribunal.El procedimiento fue convocado para este jueves 18 de junio en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.