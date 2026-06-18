El gobernador de Corrientes acordó con Nación apoyar el fin de las PASO y reactivar la Autovía de Ruta 12

En un movimiento estratégico destinado a destrabar financiamiento para la infraestructura provincial y consolidar su perfil de aliado institucional del oficialismo nacional, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, desembarcó este miércoles en las oficinas de Balcarce 50.

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El mandatario provincial mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, logrando sellar un acta de compromiso para la reanudación de las obras en la Autovía de la Ruta Nacional 12 y garantizando el respaldo legislativo de sus bloques para avanzar con la eliminación de las elecciones PASO.

La reunión formó parte de una ronda de consultas políticas y negociaciones contrarreloj que la cartera de Interior lidera con diversos jefes provinciales en búsqueda de sostener la gobernabilidad en el Congreso.

La presencia de Valdés en la Casa Rosada se concretó apenas 24 horas después de que Santilli recibiera de forma individual a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con quienes también se repasaron las agendas de obras públicas paralizadas.

Fecha clave para la Ruta 12: los trabajos regresan en julio

El principal logro de gestión exhibido por el Ejecutivo correntino tras el cónclave fue el principio de acuerdo técnico para reactivar el corredor vial de la Ruta 12, cuyos trabajos se encontraban completamente suspendidos por restricciones presupuestarias desde marzo pasado.

"Me reuní con el ministro para tratar temas de agenda común con el Gobierno Nacional, principalmente la reanudación de la Autovía de la Ruta Nacional 12", comunicó Valdés a través de sus plataformas digitales oficiales.

De acuerdo con las estimaciones técnicas preliminares trazadas por los equipos de Vialidad, el cronograma de reactivación prevé que este 20 de junio comiencen los primeros movimientos logísticos de suelo y maquinaria en la traza, con el objetivo de que el 1 de julio se retomen con "fuerza" y operatividad plena las tareas de pavimentación y seguridad vial, una de las demandas más críticas de los usuarios y municipios de la región.

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Reforma electoral: votos clave para La Libertad Avanza

Más allá del plano de la obra pública, el eje político de la cumbre estuvo signado por la arquitectura legislativa en el Congreso de la Nación. Pese al crecimiento parlamentario experimentado en las últimas elecciones, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) continúa supeditada a los votos prestados de los gobernadores aliados para convertir en ley sus reformas de fondo.

En ese marco, Valdés ratificó que los legisladores nacionales que le responden aportarán sus bancas para aprobar la reforma electoral que impulsa el Gobierno central.

El gobernador de Corrientes pidió eliminar las PASO: "Son un gasto innecesario y están de más"

Desde el Ministerio del Interior emitieron un comunicado donde confirmaron que ambos dirigentes "coincidieron en la importancia de que el Congreso apruebe la reforma electoral y la eliminación de las PASO", un ítem que genera fuertes rispideces y resistencia interna en las filas de la oposición dura.

El mandatario correntino ya había fijado una postura doctrinaria tajante respecto del sistema de votación: "Nosotros siempre estamos a favor de la eliminación de las PASO; es un acto totalmente innecesario y representa un tema que se debe resolver pura y exclusivamente puertas adentro de los partidos políticos", sentenció Valdés, alineándose con el discurso de austeridad fiscal de la Casa Rosada al argumentar que el dispositivo de las primarias devino en un engranaje obsoleto: "Significan un gasto innecesario y son elecciones que están de más", concluyó el jefe provincial.