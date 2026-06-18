Moratoria DPEC 2026: cómo pagar las deudas de luz en hasta 36 cuotas sin interés

En un contexto marcado por la necesidad de dar previsibilidad financiera a los hogares y mitigar el impacto de la morosidad en el sector de los servicios públicos, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) anunció la apertura formal de su Moratoria 2026.

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Se trata de un dispositivo extraordinario enmarcado en el Plan Integral de Regularización Comercial que tiene como metas principales facilitar la cancelación de saldos pendientes, actualizar el padrón de usuarios del territorio provincial y evitar la aplicación de suspensiones o cortes de suministro eléctrico.

El programa corporativo mantendrá su vigencia temporal hasta el 31 de julio de 2026. Las autoridades de la distribuidora energética provincial destacaron que la medida representa una ventana excepcional de facilidades impositivas y de financiamiento institucional que busca dar respuesta al incremento de facturas impagas detectado en el último semestre.

El núcleo del beneficio contempla la posibilidad de consolidar la deuda total y abonarla en un esquema de hasta 36 cuotas sin interés, lo que puede llegar a representar un ahorro neto del 100% en los intereses punitorios y resarcitorios acumulados.

Un plan para destrabar herencias, sucesiones y titularidades

La propuesta de la intervención de la DPEC se estructuró tras un relevamiento de las auditorías de cobranza y gestión, donde se identificaron miles de usuarios con situaciones comerciales irregulares o trabas burocráticas de difícil resolución. El programa fue diseñado de manera específica para simplificar la regularización de:

Deudas acumuladas y convenios caídos: permite refinanciar facturas en mora y reenganchar planes de pago anteriores que hayan caducado por falta de cumplimiento.

Titularidades desactualizadas y herencias: facilita el traspaso legal de contratos en suministros cuyos titulares originales han fallecido o en casos de ocupaciones de hecho y alquileres de largo plazo.

Ingreso formal al sistema: flexibiliza los requisitos documentales tradicionales para que aquellos que consumen de forma irregular puedan registrarse formalmente como clientes comerciales con medidor propio, sin enfrentar trámites múltiples o gestiones administrativas reiteradas.

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Tarifas diferenciadas y flexibilización social

La resolución de la DPEC establece de manera taxativa la aplicación de condiciones especiales de flexibilización y contemplación de requisitos para los sectores más vulnerables de la provincia.

El beneficio prevé un análisis personalizado y esquemas de cuotas adaptados a las capacidades reales de pago para los usuarios de menores recursos económicos, jubilados, pensionados y jefes de hogar que acrediten mediante la presentación de documentación social contingencias de fuerza mayor que restrinjan sus ingresos mensuales.

Canales digitales de atención y autogestión

Para optimizar los tiempos de atención y evitar aglomeraciones en los centros de cobro en el tramo final de vigencia de la moratoria, la empresa estatal habilitó vías de comunicación remotas complementarias a la atención presencial que se brinda en las delegaciones de cada localidad.

Los usuarios e interesados en conocer su estado de cuenta y simular los planes de pago pueden realizar la operatoria mediante el ChatBot de autogestión de la página web oficial.

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Asimismo, la precalificación de las deudas puede ser canalizada vía mensajería instantánea a través del WhatsApp oficial (3795-389298) o mediante casillas electrónicas remitiendo un correo formal al sector técnico en [email protected], facilitando la regularización integral antes del vencimiento fijado para el próximo mes.