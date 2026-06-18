Paso Ituzaingó-Ayolas: el reclamo para abrir la frontera las 24 horas llega a Cancillería

En una nueva sesión, la Cámara de Diputados de Corrientes volvió a poner en el centro de la agenda la situación del paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas. A través de un nuevo proyecto de resolución, se solicitó formalmente a la Cancillería Argentina, bajo la gestión de Pablo Quirno, la habilitación de la franja horaria de 24 horas para la circulación vehicular por el coronamiento de la Represa Binacional Yacyretá.

Moratoria DPEC 2026: cómo pagar las deudas de luz en hasta 36 cuotas sin interés

Actualmente, el tránsito entre Argentina y Paraguay por esta vía se encuentra restringido a un esquema de 09:00 a 19:00 horas, una limitación que, según los fundamentos del expediente, condiciona y obstaculiza una verdadera integración regional sociocultural y económica entre ambas naciones.

“Hemos trabajado ya desde el año pasado tanto con las dos ciudades, como también con asociaciones de la parte comercial, cultural, deportiva que nos piden y nos solicitan la amplitud horaria", afirmó la diputada Ana Améndola, autora del proyecto.

Además, aseguró: "Entendemos que se pueden dar en las 24 horas pero el año pasado lo hicimos tanto a Cancillería como entidad binacional y hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta”.

Un obstáculo al desarrollo regional

El cruce, formalizado en agosto de 2019 por los entonces presidentes Mauricio Macri y Mario Abdo Benítez, representó un cambio histórico para el norte de Corrientes y el sur de Paraguay. Sin embargo, la persistencia de un horario acotado tras la emergencia sanitaria es vista hoy como un "obstáculo arbitrario".

Desde el sector productivo, el reclamo es unánime. Las Cámaras de Comercio y de Turismo de ambas márgenes del río Paraná sostienen que la apertura plena es una "vital necesidad" para dinamizar el flujo de capital y fortalecer sectores clave como la educación, el deporte y la cultura en la microrregión.

El gobernador de Corrientes acordó con Nación apoyar el fin de las PASO y reactivar la Autovía de Ruta 12

Denuncia de "asimetría discriminatoria"

Uno de los puntos más fuertes del proyecto señala que no existen razones técnicas ni de seguridad que justifiquen las restricciones actuales. El documento destaca que este es el único paso fronterizo del país que no opera con normalidad absoluta, lo que genera una asimetría discriminatoria respecto al resto de las fronteras nacionales.

Ante lo que califican como una "persistente inacción" por parte de las autoridades binacionales y nacionales, la iniciativa legislativa busca forzar una respuesta definitiva de la Cancillería para garantizar un flujo de capital genuino y consolidar el desarrollo turístico y social de dos pueblos hermanos que no pueden seguir condicionados por decisiones administrativas ajenas a la realidad del territorio