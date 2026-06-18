Carlos Rodríguez sobre Adorni: "Esto es flagrancia propia, no se puede esperar a que se expida la justicia"

El economista Carlos Rodríguez consideró que el jefe de Gabinete Manuel Adorni “debe renunciar o pedir licencia” al pronunciarse sobre la situación del funcionario libertario.

“No sé si todavía evadir impuestos en Argentina es un delito grave”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.

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“Flagrancia propia”

Aunque luego aclaró: “Pero decirlo públicamente después de mentir abiertamente repetidas veces es ciertamente indigno de un Jefe de Gabinete”.

“Esto es flagrancia propia, no se puede esperar a que se expida la justicia”, expresó el exviceministro de Economía de Carlos Menem.

“Adorni debe renunciar o pedir licencia”, concluyó Rodríguez que se define como “conservador de derecha pro mercado”.

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“Adorni debe ser despedido de su cargo”

La semana pasada Rodríguez se pronunció por primera vez sobre el caso Adorni: “Aclaro porque nunca me manifesté al respecto: creo que Adorni debe ser despedido de su cargo”.

“No porque esté acusado de coimas ni por la magnitud del dinero involucrado, sino por haber mantenido fondos no declarados y por la manera en que manejó el tema cuando salió a la luz. La Justicia debe establecer el origen de esos fondos y las responsabilidades”, cerró el economista en esa oportunidad.