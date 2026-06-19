Un senador aliado exigió la renuncia de Manuel Adorni: "El presidente lo tiene que sacar"

En lo que constituye una fuerte fisura política dentro del bloque de gobernabilidad que asiste al Poder Ejecutivo nacional en el Congreso, el senador nacional por Corrientes y jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi, lanzó una durísima embestida institucional contra la Casa Rosada.

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El legislador correntino calificó como "muy delicada" la situación patrimonial y legal del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y le exigió de forma directa al presidente Javier Milei que proceda a su inmediata remoción del cargo para evitar una crisis ética terminal en la administración pública federal.

Las declaraciones de Vischi —históricamente posicionado como un interlocutor y aliado legislativo clave para los proyectos del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA)— marcan un cambio de clima drástico en el Senado de la Nación.

El correntino argumentó que la jefatura de Gabinete no admite sospechas de corrupción debido a las competencias institucionales que concentra el cargo: "Es el jefe de todas las áreas, administra el ARCA y la Oficina Anticorrupción. No es un funcionario normal. Tiene una responsabilidad directa y especial, por lo que el presidente lo tiene que sacar de la función", sentenció de forma tajante.

Fuga de capitales y causa penal: "Dudosa procedencia"

El núcleo del reclamo parlamentario radica en la causa judicial que investiga el origen de activos financieros no declarados por el ministro coordinador. Para Vischi, la coartada oficialista de culpar a las filtraciones de prensa carece de sustento ante el avance de las pericias judiciales.

"Por más que se pretenda echar culpas al periodismo, hay una causa judicial corriendo en paralelo donde se busca saber su responsabilidad penal. Incluso está manifestado por él que ha tenido fondos de dudosa procedencia. ¿Qué pasa si esto fue generado en la función pública?", interpeló.

El senador por Corrientes tildó la permanencia del funcionario como una "cuestión inédita en la política argentina y verdaderamente inexplicable", apuntando al costo político que asume el propio Milei.

"No se entiende cuál es el motivo por el cual se pretende mantener a un funcionario con esta dudosa moralidad y ética en el lugar. Si el presidente piensa que puede seguir estando, significa que el problema ya no es de Adorni; el problema es del presidente, que no tiene el nivel de aceptación moral mínimo", fustigó con dureza en declaraciones a radio Dos.

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Interpelación y la soga de la moción de censura

De cara al cronograma de sesiones de la Cámara Alta, el legislador correntino adelantó la estrategia que adoptarán las bancadas opositoras para activar los mecanismos de control constitucional. Vischi confirmó que el próximo jueves 25 de junio el cuerpo aprobaría de forma mayoritaria el pliego para interpelar cara a cara al funcionario, fijando la audiencia de comparecencia obligatoria para el 2 de julio, fecha en la que Adorni debía presentar su informe de gestión tradicional.

Ante este escenario, el senador radical advirtió sobre la posibilidad latente de aplicar, por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, el mecanismo de remoción parlamentaria contemplado en la Carta Magna.

"La Constitución tiene un artículo, el 101, que es bastante concreto y habla de la interpelación y la posibilidad de una moción de censura, que lo que termina siendo es la remoción del funcionario por el voto del Congreso", recordó Vischi.

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No obstante, el correntino admitió las limitaciones políticas del dispositivo y señaló que preferiría que Milei actúe de oficio para evitar un show político: "Me gustaría que la decisión la tome el presidente y no el Congreso, porque el paso posterior del oficialismo va a ser la victimización, diciendo que 'la política' le echó a un funcionario".

"Además, la Constitución le permite al presidente volver a ponerlo en el mismo cargo tras la censura, lo que no solucionaría el problema ético de fondo de este Gobierno", concluyó el legislador, abriendo una semana de máxima tensión política en los pasillos del palacio legislativo.