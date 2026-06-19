Garantía federal: Emilio Lanari confirmó que Nación mantendrá el financiamiento de los planes SUMAR e Incluir Salud

En un escenario de fuerte expectativa por el reordenamiento de las partidas presupuestarias destinadas al sistema sanitario público, el ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, llevó tranquilidad respecto de la continuidad de la asistencia social y médica del Gobierno central.

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Tras participar de una nueva sesión plenaria del Consejo Federal de Salud (COFESA), el funcionario ratificó que las autoridades nacionales garantizaron que los programas federales de cobertura médica "van a seguir vigentes bajo nuevos formatos", sepultando las versiones que señalaban un traspaso directo de los costos operativos a las arcas provinciales.

La cumbre, que reunió a los titulares de las carteras sanitarias de los 24 distritos del país, sirvió para desactivar el estado de alerta generalizado en el interior profundo.

"Estuvimos hablando de temas muy importantes, como la persistencia del financiamiento de los planes SUMAR y la transformación del plan Incluir Salud. Teníamos mucho miedo porque se había hablado en su momento de una provincialización del financiamiento de cada uno de ellos, pero por suerte se van a mantener de forma federal", celebró Lanari al realizar el balance del cónclave.

Corrientes, premiada por el cumplimiento en el Plan SUMAR

El ministro ponderó el desempeño administrativo de los equipos técnicos locales y anticipó que la transparencia en las rendiciones de cuentas se traducirá en una inyección de recursos financieros extra para los hospitales y centros de atención primaria de la Capital y el interior a partir de las próximas semanas.

"En el plan SUMAR, Corrientes es una de las provincias que está al día absolutamente. Fue resaltado en la reunión porque no tenemos ningún tipo de incumplimiento y los desajustes que arrastrábamos del año pasado ya fueron solucionados", detalló el funcionario.

En ese sentido, confirmó que el posicionamiento de Corrientes dentro del podio de las jurisdicciones con mejor desempeño de gestión "se va a ver reflejado de forma directa a partir del primero de julio en beneficios económicos para toda la provincia".

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Licitaciones para destrabar medicamentos de alto costo

En contrapartida con el éxito del programa SUMAR, el rediseño del Plan Incluir Salud —dispositivo que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, madres de siete hijos y personas con discapacidad— requiere una reingeniería estructural profunda debido a cuellos de botella burocráticos que afectan de forma directa a los pacientes oncológicos y crónicos de la provincia.

Lanari reconoció que, si bien el plan no se suspenderá, "tiene retrasos graves en la provisión de los medicamentos de alto costo", una contingencia que Nación busca resolver mediante la aplicación de un sistema de licitaciones abiertas para los insumos más recurrentes.

El ministro reveló que la cartera nacional ya entregó a las provincias los listados de drogas consolidadas bajo este esquema y una ampliación de próximas ofertas. "Esperamos que esto permita acortar los trámites de entrega de la droga. Hoy, medicamentos que son para poblaciones que realmente lo necesitan no están llegando en tiempo y forma por un trámite que es absolutamente administrativo", criticó, adelantando que los primeros días de agosto se abrirá un debate federal presencial para reconfigurar el servicio.

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Inmunización antigripal y "La Noche de las Vacunas"

En materia de medicina preventiva, Lanari confirmó el arribo de un refuerzo de partidas biológicas durante la semana pasada y ratificó el éxito de la planificación estacional: “La estrategia de prevención fue adecuada porque adelantamos la campaña un mes. Aunque actualmente transitamos un pico de enfermedades respiratorias, el impacto de internación es notablemente menor al de años anteriores”.

En este marco, el Ministerio instó a toda la población, con especial énfasis en los adultos mayores, a acercarse a los centros de salud, recordando que hay dosis disponibles. Asimismo, se confirmó la continuidad de "La Noche de las Vacunas" durante todo el mes de junio, una iniciativa que se desarrolla los viernes de 18 a 22 en la plaza Cabral de la ciudad de Corrientes para facilitar el acceso a la comunidad activa.

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Finalmente, en el plano de la lucha contra el Accidente Cerebrovascular (ACV), el COFESA sirvió de plataforma para la presentación del nuevo Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del ACV.

Junto a este protocolo de emergencia, la Nación exhibió un mapa interactivo de enfermedades crónicas no transmisibles que le permitirá a los equipos de Corrientes cruzar los datos de prevalencia de estas patologías con los indicadores de disponibilidad alimentaria y desnutrición de cada región de la provincia.