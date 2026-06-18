El contratista de Adorni confirmó que recibió 245.000 dólares del funcionario y reveló: "Nunca dejé de hablar con él"

El contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia que recibió 245 mil dólares por parte de Manuel Adorni para hacer refacciones en su casa del country de Indio Cuá, ratificó que recibió esa cifra del jefe de Gabinete de Javier Milei, y reveló que, tras terminar la obra, permaneció “en contacto” con el funcionario.

Tablar le concedió una extensa entrevista al programa WiFi, que se emite por A24, sobre su testimonio en la causa que está investigando al exvocero presidencial por supuesto enriquecimiento ilícito. Primero, contó cómo conoció al funcionario: “Como cualquier cliente normal que te contacta para realizar una refacción, embellecer un poco la casa, pintar. Cosas normales”.

Y luego explicó que el funcionario no mandó demoler la casa de Indio Cúa, sino que se limitó a refaccionarla. “Fue la documentación que se entregó en las cosas que se hicieron. No se agregaron metros cuadrados. Se respetó el plano original en el que estaba declarado en la municipalidad”, detalló.

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