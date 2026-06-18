Javier Milei le hace un guiño al Grupo Clarín y aprueba compra de Telefónica

El Gobierno de Javier Milei da señales ambiguas en el vínculo con el grupo Clarín, en medio de la peor crisis generada por el sostenimiento de Manuel Adorni. Así al menos lo advierten especialistas en medios de comunicación, como Martín Becerra y Agustín Espada.

Ambos, afirman en sus redes sociales que se trata de una "capitulación" por parte del Gobierno libertario ante el grupo de medios y empresarial en medio de la fiebre mundialista. Además, señalan que ahora Telecom (perteneciente al Grupo Clarín) será el único grupo que ofrecerá servicios convergentes (fijos y móviles) en todo el país.

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Se trata en efecto, de una "megaconcentración" según los especialistas que redefine el mapa de medio en la Argentina, sobre todo por que a su vez el Grupo Werthein compra TyC Sports.

Por estas horas, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), que depende del ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo, prepara una resolución en base a un informe técnico realizado por Ente Nacional de Comunicación (ENACOM).

La resolución no está, pero si hay un comunicado transmitiendo la decisión final. El actual titular de la ANC es Eduardo Montamat.

En el mismo, se plantea que Telecom, empresa perteneciente al Grupo Clarín, deberá acatar las siguientes medidas para que la compra de Telefónica por parte de Telecom (una operación de U$S1245 millones), sea finalmente aprobada. La adquisición de Telefónica por parte de Telecom, quedó trunca a inicios del 2025.

Según el comunicado (que anticipa el contenido de la resolución), Telecom deberá desprenderse de 6 millones de “clientes móviles”, de la “infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur”.

Además señala que “la empresa deberá garantizar a un nuevo operador acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión”, por el término de al menos 2 años.

También se contempla la “devolución del espectro radioeléctrico” (un total de 130 MHz) y la “reestructuración en internet fija”.

Según se desprende del comunicado, el objetivo es “condicionar” la operación logrando que un solo operador de telecomunicaciones no alcance más del 50% de los servicios ofertados en el mercado.

Fuentes oficiales señalaron que la medida fue avalada por el propio Presidente. El área técnica de comunicaciones depende del asesor Santiago Caputo, quien pese a los embates de Karina Milei se mantiene inalterado, y en última instancia de “Toto”, que tiene bajo su órbita el área de la competencia.

En ese marco, hay voces que señalan que pese a las vociferaciones del Presidente frente a la prensa y al tuit fijado desde el 2 de marzo del año pasado, encabezado con “CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA”, hay vasos comunicantes desde la Casa Rosada con el Grupo Clarín. “No podés gobernar y no tener diálogo con sus directivos. No hablará Javier ni Karina, pero de ahí para abajo siempre hay vasos comunicantes”, explicó una fuente.

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