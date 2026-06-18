Javier Milei, durísimo contra Flor Peña: “Siempre pueden decir una aberración peor”

El presidente Javier Milei se descargó en su cuenta de la red social X contra la actriz y conductora Florencia Peña tras su error en el vivo de Luzu TV, donde confirmó una información falsa sobre el papa de Lionel Messi. "Siempre pueden decir una aberración peor", escribió en parte de su posteo.

En un extenso texto, Milei sostuvo que "cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño".

El Presidente calificó de "aberrantes e inescrupulosas" las declaraciones de Florencia Peña realizadas en un canal de streaming y afirmó que, incluso si la información hubiera sido verdadera, "seguirían siendo aberrantes", ya que hacen referencia a la vida privada de un ciudadano.

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En ese sentido, consideró que el episodio refleja "la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano", y cuestionó que se difundan versiones sin verificar ni respetar "las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad".

En otro tramo del mensaje, Milei marcó una diferencia entre el accionar del canal donde se emitieron las declaraciones y el comportamiento que, según él, mantienen distintos medios periodísticos.

"Al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto", escribió el mandatario, para luego sostener que esa actitud "no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo".

Florencia Peña fue desvinculada de Luzu TV por difundir una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi

Además, responsabilizó a editores y propietarios de medios por, según su visión, encubrir esas prácticas bajo el argumento de que están ejerciendo el periodismo. Sobre el cierre de su publicación, el Presidente volvió a cargar contra parte del sistema mediático y lanzó una nueva crítica vinculada al financiamiento de los medios.

"Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si solo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado", afirmó.

Además, el presidente subió un posteo de Instagram con una frase contundente: "Si se meten con Messi, se meten con todos", en respaldo al futbolista y como anticipo de un extenso descargo contra quienes difundieron versiones sobre su vida privada.

Las declaraciones de Milei se producen en un contexto de fuerte repercusión por los comentarios de Florencia Peña sobre Lionel Messi, un episodio que derivó en un intenso debate en redes sociales y volvió a poner en el centro de la escena la relación entre el Gobierno, los medios de comunicación y las figuras públicas.

RG