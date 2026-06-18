Florencia Peña es desvinculada de Luzu TV por difundir una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi

El canal de streaming Luzu TV confirmó la desvinculación de la actriz Florencia Peña de su staff. La medida llega como consecuencia directa de la difusión de una noticia falsa durante la emisión del programa El show del verano, donde Peña afirmó al aire que el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, había fallecido.

Su información, que carecía de cualquier sustento o verificación, generó una rápida alarma en el entorno del capitán de la Selección Argentina. Ante la viralización del rumor y la gravedad de la noticia, la familia Messi tuvo que publicar un comunicado oficial para desmentir el fallecimiento y aclarar el verdadero estado de salud de Jorge Messi, llevando tranquilidad a sus allegados y a la opinión pública.

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