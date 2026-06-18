El conductor y productor de medios digitales Nico Occhiato manifestó públicamente su absoluto rechazo y fuerte indignación tras un grave error cometido al aire en la programación de su canal de streaming, LUZU. El episodio se desencadenó luego de que la conductora Florencia Peña diera por cierta la falsa muerte de Jorge Messi, el padre del astro futbolístico Lionel Messi, generando una inmediata ola de repercusiones negativas.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, Occhiato fijó una postura institucional contundente frente al hecho. El empresario remarcó de manera inmediata su profundo desacuerdo con el tratamiento de la información brindada por los integrantes del ciclo afectado.

Florencia Peña anunció en vivo la muerte del papá de Messi y luego pidió disculpas: “Me comí la curva”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El comunicado de Nico Occhiato tras la fake news difundida

"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU. Me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo", señaló el responsable de la plataforma de contenidos. El descargo evidenció el malestar reinante en la dirección de la compañía tras la viralización del fragmento erróneo.

La difusión del dato falso sobre la salud de Jorge Messi activó de inmediato las alarmas en el entorno del futbolista. La gravedad de dar por fallecida a una persona viva obligó al canal a intentar contener los daños de manera digital ante las severas críticas de la audiencia.

Frente al impacto ético y profesional del error, Occhiato consideró inviable dejar pasar la situación sin consecuencias operativas. "Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", sentenció de manera tajante.

El conductor y productor de medios digitales Nico Occhiato manifestó públicamente su absoluto rechazo y fuerte indignación tras un grave error cometido al aire en la programación de su canal de streaming, LUZU.

La fallida información de Florencia Peña y el impacto en LUZU

La confusión en la mesa de transmisión se propagó con velocidad en los entornos virtuales debido a la masiva audiencia diaria que maneja el canal. La inexactitud periodística puso en el ojo de la tormenta los protocolos de chequeo de datos que emplean los ciclos de entretenimiento al momento de abordar la actualidad de figuras de alto perfil internacional.

El exabrupto informativo encendió el debate sobre los límites de la ligereza en las dinámicas del streaming frente a temas sensibles de la esfera privada. Varios usuarios expresaron su rechazo ante la falta de rigurosidad técnica al momento de manejar cables sensibles referidos al círculo íntimo de la familia Messi.

La dirección general del multimedio digital ya inició los procedimientos correspondientes para evaluar la cadena de responsabilidades detrás de la emisión del programa. La medida busca blindar el prestigio de la marca de cara a futuros compromisos comerciales y a su grilla habitual de programación en vivo.

Inauguraron en Neuquén una estatua de Messi de 26 metros, la más alta del mundo

El comunicado oficial de LUZU TV: despidos y la salida de Florencia Peña

La incertidumbre sobre el alcance de las medidas disciplinarias se disipó por completo a través del documento institucional emitido el jueves 18 de junio. En dicha placa oficial, las autoridades del multimedio digital le pusieron punto final a las especulaciones con una resolución contundente respecto al futuro del ciclo y de su conductora.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano", reza el inicio del texto que oficializa la drástica reestructuración de la grilla. En el mismo comunicado se ratificó que para el canal es "inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa".

Las autoridades del multimedio digital le pusieron punto final a las especulaciones con una resolución contundente respecto al futuro del ciclo y de su Florencia Peña.



Por este motivo, la dirección general tomó la determinación de desvincular de forma directa a todos los responsables involucrados en la producción del envío, mientras que, de forma paralela, se confirmó que Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Al cierre del mensaje, la productora buscó blindar el prestigio de su marca reafirmando el compromiso con una comunicación "responsable, respetuosa y rigurosa".

API/AF