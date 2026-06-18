La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) confirmó de manera oficial que el delantero Elye Wahi no recibió la autorización administrativa necesaria para ingresar a Canadá, quedando descartado para el encuentro del próximo sábado frente a Alemania por el Grupo E del Mundial 2026. La determinación de las autoridades migratorias canadienses se vincula de manera directa con una causa penal abierta en Francia que investiga un presunto caso de corrupción deportiva y amaño de apuestas en el fútbol galo.

El futbolista, de 23 años, cuyo pase pertenece al Eintracht Frankfurt pero que se desempeña a préstamo en el Niza, debió permanecer en los Estados Unidos mientras el resto de la delegación africana se trasladaba a la ciudad de Toronto. La imposibilidad de tramitar el visado representa el segundo golpe de esta índole en el certamen, tras la reciente exclusión fronteriza sufrida por el ghanés Thomas Partey por motivos legales independientes.

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Qué problemas tuvo Elye Wahi en la Liga de Francia

La raíz del conflicto judicial de Wahi fue revelada inicialmente por una investigación del medio internacional The Athletic. De acuerdo con la información del caso, la fiscalía de Marsella ratificó que existe un expediente penal abierto por los delitos de estafa en banda organizada, corrupción deportiva organizada y lavado de dinero, por el cual el jugador llegó a estar bajo arresto policial el pasado 29 de mayo.

Las sospechas de los organismos que monitorean el mercado global de apuestas se concentran en un partido disputado el 17 de mayo de 2026 entre el Niza y el Metz por la Ligue 1. En dicho compromiso se detectaron flujos de dinero inusuales a nivel internacional dirigidos específicamente a que el delantero recibiría una tarjeta amarilla, amonestación que finalmente ocurrió en el minuto 35 por una falta tardía.

La fiscalía de Marsella ratificó que existe un expediente penal abierto por los delitos de estafa en banda organizada, corrupción deportiva organizada y lavado de dinero, por el cual el jugador llegó a estar bajo arresto policial el pasado 29 de mayo.

Aquella tarjeta significó la quinta amonestación de la temporada para el atacante, lo que provocó de manera automática su suspensión por una fecha en el torneo francés. A pesar de haber sido liberado tras los interrogatorios en sede policial, las autoridades judiciales europeas enfatizaron que la pesquisa continúa plenamente activa para determinar el alcance de las maniobras.

La postura de Costa de Marfil y el futuro de Elye Wahi en el torneo

Ante la gravedad de las acusaciones, la conducción de la Federación Marfileña de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que brindó su respaldo público al deportista nacido en Francia, quien obtuvo la nacionalidad marfileña en marzo pasado. "En este período particularmente delicado, la FIF extiende todo su apoyo al jugador y reafirma su confianza en él", remarcó la entidad.

La cúpula dirigencial del fútbol africano aclaró que, hasta la fecha, no fue notificada formalmente de ningún procedimiento administrativo o legal en curso contra el futbolista. Por este motivo, los directivos subrayaron que el atacante sigue siendo un elemento importante dentro de la estructura del seleccionado conducido tácticamente por Emerse Faé.

La baja deportiva altera significativamente la planificación de Costa de Marfil, que venía de debutar con éxito tras vencer por 1-0 a Ecuador en Filadelfia, un encuentro en el que Wahi participó activamente durante 56 minutos. El choque ante los alemanes en el BMO Field resulta clave para definir el liderazgo del grupo de cara a la siguiente fase de la cita ecuménica.

El delantero deberá aguardar en el búnker del seleccionado en territorio norteamericano hasta el regreso de sus compañeros de cara al cierre de la fase de grupos. Los marfileños completarán su participación en la primera etapa el próximo 25 de junio frente a Curazao, un duelo que se celebrará nuevamente en suelo estadounidense, donde Wahi no posee restricciones de ingreso vigentes.

API/AF