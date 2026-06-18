Eduardo Ibarra: "Cada triunfo de Argentina, cada gol de Messi, le da una semana de respiro al Gobierno"

El analista político, Eduardo Ibarra, en diálogo con Canal E, evaluó el escenario político argentino, el impacto del Mundial en la agenda pública, la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el reordenamiento de la oposición de cara a las elecciones de 2027.

Para Eduardo Ibarra, el Mundial desplazó momentáneamente a la política del centro de la escena. "Hoy la centralidad en la opinión pública la tiene el Mundial de fútbol", afirmó. En ese sentido, explicó que, "la política se ha tomado como una pausa de hidratación para hidratarse" y agregó que, "hoy por hoy, en la opinión pública, la centralidad, no está de la mirada, no está ni en el caso Adorni, ni en la política partidaria, sino en el Mundial".

El Gobierno busca desviar la atención de la agenda pública con el Mundial

Según analizó, el contexto deportivo incluso beneficia al oficialismo. "Cada triunfo de Argentina, cada gol de Messi, le da una semana de respiro al Gobierno", sostuvo.

Respecto de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Ibarra describió el escenario político que enfrenta: "El jefe de Gabinete está en una situación muy complicada. Tanto en la opinión pública como en estepartido mismo. Opositor. También dentro de su espacio porque hay muchos cuestionamientos abiertos ya a cielo abierto de parte del PRO, de parte de Patricia Bullrich".

El caso Adorni todavía no está resuelto

Además, recordó que la postergación de la discusión parlamentaria no implica una solución definitiva. "Esto no es nada más y nada menos que una postergación, no está resuelto", señaló.

Sobre la estrategia de La Libertad Avanza para sostener a Adorni, el entrevistado consideró que el oficialismo busca evitar que otros temas ocupen la agenda pública: "Me parece que esta decisión de sostenerlo a Adorni, por un lado tiene que ver con que en cierta forma les conviene porque distrae esto también, así como el Mundial distrae la la opinión pública, que se hable de Adorni también distrae para que no se hable de situaciones de corrupción más graves, como por ejemplo el caso $Libra, el caso de ANDIS".

Al mismo tiempo, advirtió que desplazar al jefe de Gabinete tendría consecuencias internas para el Gobierno. "Ceder, digamos, a su jefe de Gabinete, le daría la razón y fortalecería a su espacio opositor dentro de su mismo espacio, que sería el PRO y Patricia Bullrich, como así también al círculo rojo y a los medios hegemónicos de comunicación que están pidiendo una salida de Adorni".