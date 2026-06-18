A qué se debe el éxito de SpaceX en el mercado financiero local: “Es una empresa que ya funciona, que ya está establecida”

El economista, Lucas Carattini, dialogó con Canal E y evaluó que la salida a bolsa de SpaceX generó un fuerte impacto en los mercados internacionales.

Lucas Carattini explicó que, “SpaceX es una de las empresas de Elon Musk, que es básicamente la que se encarga puntualmente de todo lo que es hacer cohetes y cohetes reutilizables”.

En qué se centra el funcionamiento de SpaceX

Además, detalló que sus principales usos están relacionados con la industria espacial: “Principalmente se usan para, bueno, misiones espaciales y, por ejemplo, poner satélites en órbita, básicamente”.

Según Carattini, una de las particularidades de esta salida a bolsa es que no se trata de una empresa nueva: “Es una empresa que ya funciona, que ya está establecida”. También destacó una ventaja competitiva: “Le va relativamente bien porque, bueno, son bastante avanzados en lo que hacen y no tienen mucha competencia por lo pronto”.

Asimismo, señaló que la figura de Elon Musk tuvo un rol importante en la repercusión de la operación: “Por el conocimiento en sí, que ya tiene Elon Musk, que bueno, obviamente, tiene Tesla y otras tantas empresas también”.

SpaceX suma confianza en la consideración de los inversores

El entrevistado remarcó que el entusiasmo no solo está vinculado al presente de la compañía, sino a su proyección: “Definitivamente, pensando un poco más allá, podría eventualmente ser muchísimo más revolucionario lo que hace y lo que puede llegar a ser SpaceX”.

En comparación con otras empresas tecnológicas, sostuvo que el contexto actual es diferente: “Hace muchos años cuando salió a cotizar Apple en bolsa, definitivamente no generó el mismo frenesí, pero porque Apple en ese momento no es lo que es hoy”. A su vez, vinculó el fenómeno con nuevas tendencias tecnológicas: “Hay mucho frenesí con la inteligencia artificial, los vuelos espaciales, la exploración espacial”.