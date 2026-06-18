Alberto Ruskolekier analizó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: "No remueve ninguna de las causas del conflicto"

El memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán abrió una nueva etapa de incertidumbre en Medio Oriente. Aunque el documento fue presentado como un avance diplomático, distintos analistas advierten que todavía no existen garantías de que pueda transformarse en un acuerdo definitivo ni de que logre estabilizar la región.

En diálogo con Canal E, el analista internacional Alberto Ruskolekier sostuvo que el entendimiento impulsado por el presidente Donald Trump no ataca las causas estructurales del conflicto. Según planteó, el texto firmado establece un período de 60 días para continuar negociaciones y deja numerosos interrogantes abiertos sobre su implementación.

Las dudas sobre el alcance real del memorándum

Para Ruskolekier, el documento firmado entre Washington y Teherán representa apenas una instancia preliminar. En ese sentido, afirmó que "no remueve ninguna de las causas del conflicto" y consideró que la continuidad de las hostilidades sigue siendo una posibilidad concreta.

El especialista señaló que varios de los puntos difundidos generan cuestionamientos, especialmente aquellos vinculados al levantamiento de sanciones y a la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior. Además, remarcó que todavía no existe precisión sobre los montos involucrados ni sobre los plazos efectivos de ejecución.

Entre los aspectos más relevantes mencionó la posibilidad de que Irán recupere acceso a recursos financieros, pueda ampliar sus exportaciones de petróleo y reciba apoyo para tareas de reconstrucción. A su juicio, estas medidas otorgan ventajas significativas a Teherán sin que existan compromisos verificables equivalentes.

El impacto sobre el petróleo y el Estrecho de Hormuz

Uno de los puntos centrales del acuerdo involucra al Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. Según explicó Ruskolekier, si bien se promueve la libre navegación, las autoridades iraníes ya anticiparon la implementación de mecanismos de cobro para los buques que transiten por la zona.

El analista sostuvo que la apertura del paso marítimo no representa una novedad, ya que anteriormente permanecía habilitado sin costos adicionales. En paralelo, destacó que el acuerdo tuvo efectos inmediatos sobre el precio internacional del petróleo debido a la expectativa de una mayor oferta iraní en los mercados.

La posibilidad de que se flexibilicen las restricciones comerciales sobre el crudo iraní aparece como uno de los factores que explican la caída reciente del valor del barril, un movimiento seguido de cerca por los mercados energéticos globales.

La cuestión nuclear y las advertencias sobre los controles

Otro de los aspectos que generan preocupación está relacionado con el programa nuclear iraní. Ruskolekier señaló que el memorándum no ofrece precisiones suficientes respecto del destino del uranio enriquecido ni sobre los mecanismos concretos de supervisión internacional.

En ese marco, recordó antecedentes de desacuerdos entre Irán y la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo que en distintas oportunidades denunció dificultades para acceder a información y sitios considerados sensibles.

Para el especialista, las declaraciones recientes de funcionarios iraníes refuerzan las dudas sobre el cumplimiento futuro de los compromisos asumidos. En ese contexto afirmó: "Irán no va absolutamente a cumplirlo", aludiendo a experiencias previas registradas en acuerdos similares.

La reacción de Israel y el cambio en el equilibrio regional

Ruskolekier también puso el foco en la posición de Israel, país que no participó de la firma del memorándum y que manifestó públicamente sus reparos respecto del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán.

Según explicó, el gobierno israelí considera que no está obligado a respetar los términos del documento y mantiene su postura de responder militarmente ante cualquier amenaza proveniente de organizaciones armadas aliadas de Irán, especialmente Hezbolá.

El analista sostuvo que la exclusión de Israel del proceso de negociación profundizó tensiones políticas con la administración estadounidense. Además, remarcó que varios sectores interpretan el acuerdo como una señal de debilitamiento de la capacidad de presión de Washington en la región.

Un nuevo escenario para Medio Oriente

Para Ruskolekier, el memorándum marca un punto de inflexión geopolítico. En su visión, los países del Golfo observan que la estrategia estadounidense hacia Irán cambió sustancialmente y que la relación de fuerzas regional se encuentra en plena transformación.

Durante la entrevista aseguró que "hay un nuevo Medio Oriente a partir de ayer" y planteó que la percepción sobre el liderazgo estadounidense se modificó luego de la firma del entendimiento.

Mientras continúan las negociaciones para convertir el memorándum en un acuerdo definitivo, las principales incógnitas giran en torno a la capacidad de supervisar el programa nuclear iraní, garantizar la seguridad regional y evitar que las tensiones entre Irán, Israel y sus aliados vuelvan a escalar en los próximos meses.