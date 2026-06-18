Por qué los inversores pagan valuaciones récord por SpaceX pese a sus negocios aún no rentables

La salida a bolsa de SpaceX generó una fuerte repercusión entre inversores de todo el mundo. Tras debutar con una suba cercana al 30% en su primera jornada de cotización, la compañía de Elon Musk volvió a instalar el debate sobre las valuaciones de las empresas tecnológicas y el peso de las expectativas en los mercados financieros.

En diálogo con Canal E, Guido Valli, Head of Investment Operations de FDI, destacó el entusiasmo que despertó la operación y señaló que los inversores están apostando principalmente al potencial de crecimiento futuro de la empresa más que a sus resultados actuales.

El impacto de la IPO y el interés de los inversores

Según explicó Valli, la acción comenzó a cotizar a 135 dólares y cerró su primera jornada por encima de los 175 dólares. Además, desde el primer día también pudo operarse en Argentina mediante instrumentos que permiten invertir tanto en pesos como en dólares.

El especialista sostuvo que "la expectativa es muy grande" debido a las proyecciones de crecimiento que rodean a la compañía. En particular, destacó el potencial de negocios como Starlink, que hoy concentra buena parte del interés de los inversores.

Las previsiones más optimistas apuntan a que la facturación de la empresa podría multiplicarse en los próximos años hasta acercarse a los niveles actuales de gigantes tecnológicos como Apple o Amazon.

Starlink, el negocio rentable que impulsa a SpaceX

Valli explicó que la estructura de SpaceX se encuentra dividida en diferentes unidades de negocio y que actualmente Starlink es la única que genera ganancias. En contraste, las áreas vinculadas al desarrollo aeroespacial y a proyectos asociados con la inteligencia artificial continúan demandando fuertes inversiones.

La red de internet satelital pasó de aproximadamente un millón de usuarios a casi diez millones en pocos años. El objetivo de expansión sigue concentrado en regiones con baja conectividad, especialmente en zonas rurales de distintos países.

Para sostener ese crecimiento, la empresa necesita continuar desplegando infraestructura y ampliando su red de satélites. Parte de los fondos obtenidos en la colocación bursátil estarán destinados a reducir problemas de congestión y mejorar la cobertura en mercados donde la demanda continúa creciendo.

Una posición dominante en sectores estratégicos

Consultado sobre la competencia, Valli remarcó que la ventaja de SpaceX radica en haber sido pionera en varios segmentos. En ese sentido afirmó: "Hoy tiene básicamente un monopolio".

Si bien compañías como Amazon comenzaron a desarrollar proyectos para competir en el negocio satelital, el especialista consideró que todavía existe una brecha considerable respecto del posicionamiento alcanzado por Starlink.

Además, destacó que la empresa lidera gran parte del mercado de transporte espacial privado y mantiene una posición privilegiada en industrias con altas barreras de entrada y perspectivas de expansión de largo plazo.

La valuación récord y el peso de las expectativas

Uno de los aspectos más discutidos tras la IPO es la valuación alcanzada por SpaceX. Para Valli, gran parte del precio actual responde a las expectativas de crecimiento que proyecta el mercado.

Al comparar la compañía con otras empresas de gran tamaño, señaló que hoy factura montos similares a los de YPF, aunque su valor bursátil es ampliamente superior. Por ese motivo sostuvo que "yo te diría que el 100% es expectativa".

El analista agregó que los inversores no están comprando la empresa por sus resultados actuales sino por el potencial que estiman para la próxima década. En sus palabras, "nadie está comprando la empresa por lo que es hoy, sino que la está comprando por lo que va a ser entre 10 años".

El riesgo de una corrección en el mercado

Las elevadas valuaciones también alimentan el debate sobre la posibilidad de una burbuja en determinados sectores tecnológicos. Valli reconoció que esa discusión existe actualmente tanto en SpaceX como en otras compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

En ese contexto afirmó: "puede haber una burbuja", aunque aclaró que el principal desafío será validar las proyecciones de crecimiento que hoy justifican los precios alcanzados por la acción.

Según explicó, la empresa se encuentra valuada bajo escenarios extremadamente optimistas. Por eso advirtió que incluso un crecimiento sólido podría resultar insuficiente si no alcanza los niveles que hoy espera el mercado. "Está valuado a perfección", resumió, al señalar que cualquier diferencia entre las expectativas y los resultados podría traducirse en ajustes importantes sobre la cotización.