El acuerdo entre Estados Unidos e Irán puede aliviar el precio del petróleo y reordenar la economía global

La economía global continúa moviéndose detrás de la agenda deportiva marcada por el Mundial 2026, con el precio del petróleo, la tensión en Medio Oriente y el auge de las compañías tecnológicas como ejes centrales para los mercados. En ese contexto, el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán aparece como una señal clave para reducir la incertidumbre internacional.

En diálogo con Canal E, el economista Martín Simonetta analizó el impacto económico y político del posible acuerdo, especialmente por su relación con el Estrecho de Hormuz, una zona estratégica por donde pasa una parte relevante del petróleo y el gas del mundo. Según planteó, una menor tensión podría influir sobre los precios de la energía y sobre la inflación estadounidense.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el precio del petróleo

Simonetta señaló que el conflicto en Medio Oriente generó un desequilibrio sobre la economía global, principalmente por el peso energético de la región. En ese sentido, sostuvo que "este punto de desequilibrio estaría comenzando a equilibrarse", aunque aclaró que todavía se trata de una instancia preliminar.

El economista remarcó que el memorándum abre un plazo de negociación antes de llegar a un acuerdo definitivo. Por ese motivo, consideró que el impacto sobre el precio del combustible podría sentirse de manera gradual y no necesariamente inmediata.

Consultado por el precio del galón de nafta en Estados Unidos, indicó que podría registrarse una baja, aunque no proporcional al retroceso del petróleo. "El factor miedo está tendiendo a no ser predominante", afirmó, al referirse al cambio de expectativas en los mercados.

El objetivo político de Trump antes de las elecciones

Para Simonetta, el presidente Donald Trump busca cerrar frentes internacionales antes de las elecciones en Estados Unidos. Entre sus prioridades aparece la necesidad de reducir la presión sobre los precios de la nafta, un tema sensible para los consumidores y votantes norteamericanos.

El especialista sostuvo que el costo económico y político de la guerra con Irán resultó más alto de lo esperado para la administración estadounidense. Según explicó, Trump intenta dejar atrás ese conflicto para volver a concentrarse en los temas internos que impactan directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

En ese marco, el precio del petróleo vuelve a ocupar un lugar central. Una estabilización del conflicto podría ayudar a moderar presiones inflacionarias, aunque todavía existen dudas sobre los tiempos de reconstrucción de la infraestructura afectada durante la guerra.

SpaceX, inteligencia artificial y la economía intangible

Simonetta también se refirió al auge de SpaceX y al creciente interés de los inversores por compañías vinculadas a la inteligencia artificial, la tecnología espacial y otros sectores de alto potencial futuro.

El economista planteó que el mercado deberá separar las expectativas de los resultados concretos. En esa línea, sostuvo que "el tiempo irá depurando qué es lo que queda de estas compañías tecnológicas".

Además, diferenció la economía productiva tradicional de la economía tecnológica, donde los activos suelen ser más intangibles y las innovaciones pueden ser replicadas con mayor velocidad. Para Simonetta, el desafío será observar cómo esas innovaciones se traducen efectivamente en valor.

La necesidad de mirar balances y números reales

Frente a la euforia que generan algunas compañías tecnológicas, el economista pidió cautela. Según remarcó, los lanzamientos bursátiles pueden estar impulsados por narrativas potentes, nombres reconocidos y expectativas de crecimiento, pero finalmente deben validarse con resultados.

En ese sentido, afirmó que "tenemos que diferenciar el marketing de la realidad" y seguir de cerca los balances de las empresas. Para el especialista, los inversores deben evaluar si el crecimiento proyectado tiene sustento real en productividad, ingresos y ganancias.

Simonetta sostuvo que una alternativa más conservadora para quienes buscan previsibilidad puede ser invertir en instrumentos diversificados, como el S&P 500, o en empresas tradicionales con modelos de negocio más consolidados. Allí, la rentabilidad puede ser menor, pero también existe mayor previsibilidad.

Wall Street, Israel y las tensiones geopolíticas

El economista también abordó la relación entre Estados Unidos, Israel y los grandes capitales de Wall Street. Consultado sobre un posible impacto financiero si Israel interpreta el acuerdo con Irán como una traición, Simonetta pidió observar la evolución política interna israelí.

Según explicó, dentro de Israel no existe una sola mirada sobre el conflicto ni sobre el vínculo con Washington. "No hay una posición única", remarcó, al señalar que también puede haber diferencias entre empresarios, inversores y sectores políticos.

Para Simonetta, el escenario global sigue atravesado por altos niveles de incertidumbre. Entre el precio del petróleo, la tensión geopolítica y la euforia por las tecnológicas, los mercados deberán validar con datos concretos las expectativas que hoy impulsan muchas decisiones de inversión.