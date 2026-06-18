El Gobierno aprobó la fusión entre Telecom y Telefónica: “Se terminaría conformando un duopolio”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en contacto con Canal E, se refirió a que la fusión entre Telecom y Telefónica se convirtió en uno de los principales temas económicos y políticos del mercado argentino.

Ariel Maciel explicó que, aunque se trata formalmente de una operación entre privados, tiene una fuerte dimensión política: “Hemos cruzado todo en esta información porque, si bien pareciera ser una cuestión de compra-venta entre privados, el gobierno de Javier Milei decidió, ya desde casi el inicio de su gestión, confrontar con el grupo Clarín”.

¿El Gobierno se rinde a los pedidos de Clarín?

Asimismo, recordó que Telefónica anunció su salida del país y que esa operación terminó siendo adquirida por el Grupo Clarín. Según detalló, antes de la fusión el mercado estaba repartido entre distintos jugadores, pero luego la concentración aumentó significativamente. “La realidad es que hoy, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, lo que hizo fue decirle al grupo Clarín, ok, te apruebo la fusión de Clarín Telefónica”, explicó.

Sobre la medida, Maciel explicó: “Lo que van a tener que hacer es derivar 6 millones de sus usuarios que tienen actualmente hacia un tercer operador que todavía no se sabe cuál puede llegar a ser”. Según indicó, esa cifra representa “el 40% de los usuarios que tiene la fusión Telecom-Telefónica”.

A su vez, marcó que la exigencia supera lo que había propuesto originalmente la empresa: “El grupo Clarín había ofrecido desprenderse de 3 millones, o sea, la mitad de lo que lo obliga ahora el Gobierno”.

Qué significa esta aprobación del Gobierno

Para el entrevistado, la lectura de la decisión tiene distintas interpretaciones: “Para algunos es un golpe, para otros es un golpe fuerte querer desarticular todo eso, que sería mucho más de lo que venía presentando Clarín. Para otros es un golpe soft para poder sentarse y seguir negociando”.

Por otro lado, explicó que el punto central es cómo queda configurado el mercado de telecomunicaciones. “En definitiva, para muchos creen que esto es una nueva, es un nuevo paso de negociación”, sostuvo. Y agregó: “Se terminaría conformando un duopolio, pero con la diferencia de que no hay 50-50, sino que hay un 70-30 para esa competencia”.