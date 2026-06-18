El especialista en comercio internacional, Marcelo Elizondo, pasó por Canal E y se refirió a que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán abrió una nueva etapa en Medio Oriente y generó una inmediata reacción en los mercados internacionales, especialmente en el precio del petróleo.

Según explicó Marcelo Elizondo, el pacto comenzó a regir de manera inmediata y fue suscripto de manera electrónica por Donald Trump y el presidente iraní. “Es un acuerdo muy importante porque prevé el cese de hostilidades entre los dos países, absoluto y permanente”, sostuvo.

El acuerdo permite un avance importante en el marco económico

Asimismo, remarcó que uno de los puntos centrales es la normalización del Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más relevantes del planeta: “Prevé el desbloqueo del Estrecho de Ormuz en términos económicos, que es lo que estaba generando el principal problema por la suba del precio del petróleo surgida por las dificultades para el éxito del petróleo Uriza-Ría”.

Además, Elizondo señaló que, “Irán se comprometerá al deslinde del Estrecho y se inician negociaciones que deberán resolverse en 60 días para organizar la cuestión más crítica, que es el futuro del material nuclear que tiene Irán”.

Todavía quedan temas por negociar antes de firmar un acuerdo definitivo

A su vez, aclaró que se trata de un acuerdo preliminar. “Este es un acuerdo preliminar, tendrá que ser rubricado posteriormente con algunas cosas que tendrán que ser negociadas”, afirmó.

Aunque el pacto logró frenar las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, la situación en el Líbano continúa siendo delicada. “Israel no se compromete a abandonar los ataques al Líbano”, indicó el entrevistado.

Sobre la misma línea, recordó que Israel continúa respondiendo a los ataques de Hezbollah. “La principal razón de los ataques israelíes en el Líbano tienen que ver con las agresiones que recibe de parte de Hezbollah”, aseguró.