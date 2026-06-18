Se agrava la pérdida de empleo en Argentina: “El 68% de los trabajadores echados son de empresas grandes”

El economista, Francisco Martinelli, en comunicación con Canal E, analizó la situación del empleo en Argentina y aseguró que la caída de empresas continúa desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Si es correcto, 26.448 empresas cerraron, básicamente, desde que asumió Javier Milei”, afirmó Francisco Martinelli, quien agregó que se trata de “una caída constante” porque “casi todos los meses se ven nuevos cierres de empresas”.

Las PyMEs son las principales afectadas por la situación económica

Asimismo, detalló que, “el 99,8% de estos cierres corresponden a PyMEs, pequeñas y medianas empresas que tienen hasta 500 empleados”. Sin embargo, marcó una diferencia entre cantidad de empresas cerradas y pérdida de empleo: “Cuando vemos la cantidad de trabajadores, las PyMEs no son las que mayor cantidad de trabajadores registrados despidieron, sino que son las empresas más grandes”.

En ese sentido, Martinelli señaló que, “casi el 67, 68% de los trabajadores registrados que se echaron desde que asumió Javier Milei hasta la fecha corresponden a empresas grandes”.

Fuerte pérdida de empleo durante la gestión Milei

Además, precisó: “Para que se tenga una idea, ya en lo que va de la gestión Milei, trabajos registrados, no como dice el Presidente, de mencionar a trabajadores en negro, sino que para los trabajadores registrados se perdieron alrededor de 340.000 puestos de trabajo”.

Sobre los datos de actividad económica, el entrevistado cuestionó la interpretación oficial del crecimiento del EMAE y explicó que hay sectores que avanzan, pero no generan suficiente empleo. “Hay una trampa con este dato que menciona el Gobierno particular del EMAE”, sostuvo.

Según explicó, algunos sectores muestran mejoras, pero no compensan la caída de actividades claves: “Los sectores que más traccionan lo que es la actividad económica, estamos hablando de la construcción o industria, ambos perdieron alrededor de 80.000 puestos de trabajo registrados desde que asumió Javier Milei”.