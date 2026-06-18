“Hoy la inflación de junio que nosotros atestiguamos semana a semana se ubica en 1,9%”

El economista, Maximiliano Ramírez, habló con Canal E y analizó que la inflación mayorista mostró una fuerte desaceleración en mayo al ubicarse en 2,5%, luego del 5,2% registrado en abril.

“A diferencia de lo que estamos viendo de la inflación minorista, lo que estamos viendo es que el dato de la inflación mayorista, después de la suba del 5,2 del mes pasado, que estuvo muy influenciado por todo el tema de la crisis del Medio Oriente”, explicó Maximiliano Ramírez.

A qué se debe la presión en los precios

Según detalló, el componente importado continúa mostrando una mayor presión sobre los precios. “Todo lo que tuvo que ver con bienes nacionales tuvo una suba de 2,5%, mientras que la parte de importados estuvo en 3,1%”, señaló.

Ramírez destacó especialmente el comportamiento de la industria química. “El dato de químicos, por ejemplo, tuvo un aumento mensual de 14%, es muy significativo”, afirmó. Y agregó: “Está muy influenciado por todo lo que tenga que ver con el contexto internacional”.

Se descarta una fuerte caída de la inflación para el mes de junio

Respecto de la inflación minorista, sostuvo que la desaceleración continuará, aunque no necesariamente al mismo ritmo observado en los precios mayoristas. “No esperemos una desaceleración tan marcada en el minorista para el dato de junio”, advirtió.

Las mediciones de su consultora muestran una inflación cercana al 2% para el mes en curso. “Hoy la inflación de junio que nosotros atestiguamos semana a semana, hoy se ubica en 1,9%”, indicó el entrevistado.

Además, explicó que la evolución dependerá principalmente de los bienes estacionales. “Todo lo que tenga que ver con la núcleo, que es toda la parte de canasta básica, está bastante estabilizada”, afirmó.