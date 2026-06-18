Mercado Pago cambió sus condiciones en el prode del Mundial 2026 por “correr el riesgo de violar el código penal”

El editor de economía en Infobae, Fernando Meaños, evaluó en Canal E que Mercado Pago debió modificar las condiciones de su concurso de pronósticos para el Mundial 2026 luego de recibir cuestionamientos por parte de los organismos reguladores del juego.

Según detalló Fernando Meaños, la plataforma lanzó “un concurso del viejo prode, tratando de anticipar los resultados del Mundial y por supuesto dando premios en ese sentido”. La propuesta incluía una modalidad gratuita e individual y otra basada en grupos de usuarios.

En qué consistía el prode organizado por Mercado Pago

Asimismo, explicó que, “Mercado Pago armó lo que se llaman los torneos de amigos” y que se trataba de “grupos de hasta 50 personas que fijan un monto voluntario, un tope de 70 mil pesos, y concursan por ese pozo aparte, ese pozo paralelo”.

La iniciativa alcanzó rápidamente una gran masividad. De acuerdo con Meaños, “Mercado Pago había admitido que en los primeros días de junio ya tenía 2 millones y medio de concursantes”.

Fuerte advertencia a Mercado Pago

El problema surgió cuando intervino ALEA, la asociación que reúne a las loterías provinciales y organismos reguladores de juegos de azar del país. “Con una nota de intimidación muy fuerte contra Mercado Libre, diciendo que lo que hacía su billetera era correr el riesgo de violar el código penal”, señaló. Además, recordó que, “el código penal castiga a quienes capten apuestas sin tener autorización para ellas”.

Ante esta situación, la empresa modificó las reglas del sistema. “Mercado Pago, ante esta intimidación, debió dar pasos atrás y modificar las condiciones del concurso”, afirmó el entrevistado.

A partir de entonces, la fintech dejó de intervenir en la administración de los fondos de los participantes. “Mercado Pago modificó las condiciones y empezó a decir que ellos no tocaban ese dinero, sino que cada grupo podría armar su concurso y después, una vez que el mundial haya finalizado y que haya un ganador, sería voluntario para cada participante pagarle, transferirle el dinero al ganador”, expresó.