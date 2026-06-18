Inauguraron en Neuquén una estatua de Messi de 26 metros, la más alta del mundo

La ciudad de Cutral Co, en Neuquén inauguró una gigantesca estatua en homenaje a Lionel Messi. Con 26 metros de altura, la obra fue presentada oficialmente este martes y ya es considerada la escultura más grande del mundo dedicada al capitán de la Selección Argentina.

El monumento quedó emplazado en la esquina de la Ruta Nacional 22 y Manuel Savio, a la altura del kilómetro 1.332, donde podrá ser observado por quienes transiten por uno de los principales accesos a la ciudad neuquina. La iniciativa busca convertirse en un nuevo atractivo turístico para la región y reforzar la identidad local como la denominada Capital Provincial de los Monumentos.

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La figura representa a Messi vistiendo la camiseta albiceleste y levantando la Copa del Mundo, una imagen que quedó inmortalizada tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. Entre los detalles más destacados se encuentran las tres estrellas doradas pintadas sobre el pecho, símbolo de los títulos mundiales obtenidos por Argentina.

La escultura fue realizada por el artista neuquino Aldo Beroisa, quien trabajó durante un año junto a un equipo integrado por vecinos y trabajadores de Cutral Co. Durante la ceremonia de inauguración, el escultor expresó su emoción y agradeció la posibilidad de llevar adelante el proyecto.

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“Generamos algo de la nada”, afirmó Beroisa, quien además destacó el esfuerzo de sus compañeros, que trabajaron hasta la madrugada del día de la inauguración para ultimar los detalles de la obra.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales. El ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Tobares, sostuvo que la figura de Messi representa valores como la excelencia, la humildad y la perseverancia. A su vez, el intendente Ramón Rioseco destacó el orgullo de que la obra haya sido realizada íntegramente con mano de obra local.

“En Patagonia, en el medio del desierto, no tenemos montañas, lagos y ríos, pero sí trabajadores que hacen esta obra para que venga todo el turismo del mundo a visitar Cutral Co”, expresó Rioseco durante la inauguración.

La ceremonia incluyó además la proyección de un video con las mejores jugadas del capitán argentino y un repaso por el camino hacia la consagración en Qatar 2022. El evento concluyó con una lluvia de papeles celestes y blancos que dio por inaugurado oficialmente el monumento.

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Con esta nueva incorporación, Cutral Co suma otro monumento de grandes dimensiones a su patrimonio urbano, junto al homenaje a los caídos en Malvinas. La ciudad apuesta así a posicionarse como un destino de interés para turistas y fanáticos del fútbol atraídos por la figura del máximo ídolo del deporte argentino.

CS/fl