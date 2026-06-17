La pasión por la Selección argentina volvió a sentirse con fuerza en Bangladesh, donde miles de personas salieron a festejar tras el triunfo por 3 a 0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, con tres goles de Lionel Messi. El encuentro, disputado en la primera fecha de la fase de grupos, no solo tuvo impacto en Argentina, sino que generó celebraciones masivas en el país asiático, ubicado a unos 17.000 kilómetros de la sede del torneo.

El triplete del capitán argentino fue seguido con atención y entusiasmo por simpatizantes que se reunieron en espacios públicos, universidades y calles de la capital bangladesí. Al igual que durante el Mundial de Qatar 2022, Bangladesh volvió a mostrarse como uno de los principales focos de apoyo internacional a la Albiceleste, pese a no participar de la competencia.

Los videos del festejo recorrieron rápidamente las redes sociales y sorprendieron a usuarios de todo el mundo. Banderas argentinas, camisetas celestes y blancas, bombos y cánticos formaron parte de una postal que se repitió tras cada gol convertido por Messi en el estreno mundialista.

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Los festejos en Bangladesh tras el triunfo de Argentina en el Mundial

El epicentro de la celebración se concentró en la Daffodil International University, donde se instaló una pantalla gigante para seguir el partido. Miles de simpatizantes se reunieron allí desde la previa y vivieron el encuentro con intensidad, reaccionando con euforia ante cada jugada del equipo argentino.

Con el primer gol, el clima ya era festivo, pero la celebración alcanzó su punto máximo cuando Messi completó su hat-trick. En ese momento, varios asistentes invadieron el escenario montado para el evento, desbordados por la emoción, en imágenes que no tardaron en viralizarse y acumular miles de reproducciones en pocas horas.

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Los festejos no se limitaron al ámbito universitario. En las calles de Daca, grupos de fanáticos volvieron a reunirse con banderas, cánticos y bailes para celebrar la goleada 3-0 del primer partido de Argentina en la Copa del Mundo. Incluso, algunos noticieros locales reflejaron el fenómeno: en un canal de televisión de Bangladesh, una conductora salió al aire con la camiseta de la Selección argentina puesta.

Además de los cánticos y celebraciones callejeras, los simpatizantes realizaron una demostración de apoyo al equipo de Messi y confeccionaron una camiseta gigante de la Selección argentina y la colgaron de edificios en el centro de la capital bangladesí, una imagen que también se difundió ampliamente en redes sociales.

La afinidad entre Bangladesh y Argentina tiene raíces profundas. El vínculo comenzó a gestarse en 1984, durante una gira de la Selección por Asia bajo la conducción de Carlos Bilardo, y se fortaleció con el Mundial de México 1986, cuando la consagración y la actuación de Diego Maradona frente a Inglaterra fueron interpretadas como una reivindicación de los pueblos humildes frente a las grandes potencias. Décadas más tarde, esa admiración se trasladó también a Lionel Messi.

El impacto del debut argentino también tuvo repercusión puertas adentro del plantel. Tras el partido, el entrenador Lionel Scaloni elogió la actuación del capitán y fue contundente al ser consultado por su rendimiento: “No hay palabras, todo lo que diga está de más”. En la misma línea, agregó: “Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver”.

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