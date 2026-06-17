El "ya está" de Messi tras Qatar 2022: ¿dónde quedó?

Cuando Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, dio la sensación de que había completado la obra. El objetivo de toda una carrera estaba cumplido y hasta sus propias palabras transmitían una idea de cierre. "Ya está", les dijo entonces a los suyos, en una frase que quedó grabada como el símbolo de una misión terminada.

Sin embargo, casi cuatro años después, aquel "ya está" parece haber quedado archivado en algún rincón de la memoria. Porque Messi sigue compitiendo, sigue rompiendo récords y sigue haciendo lo que hizo durante gran parte de su carrera: marcar diferencias.

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La prueba más reciente llegó en el Mundial 2026. En el debut de la Selección Argentina, el capitán firmó un triplete en la victoria 3-0 sobre Argelia y volvió a adueñarse de una noche que parecía reservada para las nuevas generaciones.

Histórico debut en la Copa Mundial 2026: Argentina goleó 3-0 a Argelia con un estelar hat-trick de Lionel Messi

Los tres goles no sólo sirvieron para encaminar el estreno argentino. También le permitieron seguir ampliando una colección de marcas que parece no tener techo: jugó el partido 200 con la Selección Argentina, y convirtió los 120 goles que lo mantienen como el máximo goleador de la albiceleste: 16 de esos tantos fueron en Mundiales.



Con su actuación en el Mundial 2026, Messi se convirtió en uno de los pocos futbolistas de la historia en marcar en cinco ediciones distintas de la Copa del Mundo y volvió a establecer registros de longevidad y vigencia en la máxima competencia del fútbol. Llegó a 16 goles y comparte la cima histórica con el alemán Miroslav Klose. Es el futbolista con más encuentros disputados en la historia de los Mundiales (26 partidos). Es el primer jugador en participar en seis ediciones mundialistas diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Con 16 goles y 8 asistencias, superó la marca de Pelé y se convirtió en el jugador con más asistencias de gol (24) en la historia del torneo.

Lo más llamativo es que el propio Messi se encargó de bajarle el tono a la hazaña. Fiel a un discurso que se volvió habitual en esta etapa de su carrera, evitó cualquier gesto grandilocuente.

"Es un orgullo competir, pero esto no significa nada", aseguró después del partido, dejando en claro que el foco sigue puesto en el objetivo colectivo y no en las estadísticas personales. “Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal, me sentí muy bien, todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico".

La frase resume el momento que atraviesa el rosarino. Ya no juega para demostrar nada. Tampoco para saldar cuentas pendientes. El Mundial ya lo ganó. El reconocimiento mundial hace años que lo tiene. Sin embargo, sigue encontrando motivos para competir.

Por eso, cada nueva actuación obliga a revisar aquella escena posterior a Qatar. Ese "ya está" que sonó a despedida hoy parece más una liberación que un punto final. Messi alcanzó la cima, se quitó el peso más grande de su carrera y, desde entonces, juega con una libertad que incluso lo vuelve más peligroso.

A los 39 años, mientras el fútbol mundial sigue buscando a su sucesor definitivo, Messi continúa escribiendo capítulos. Y cada vez que parece acercarse el final, aparece una actuación como la de Argelia para recordar que, en realidad, todavía no está listo para irse.

Aquel "ya está" de Qatar significó que no le quedaba nada por demostrar. Lo que nadie imaginaba era que todavía le quedaba mucho por hacer.

Toda una vida mirando fútbol pero muy pocos me deslumbraron tanto como Leo y me emocionaron tanto como el Diego. El resto son mortales.

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