La prensa del mundo se rinde ante Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Argelia: "Histórico"

"Quien sea que esté escribiendo los guiones de Messi lo está haciendo de nuevo", escribió el diario británico The Sun. Tras el impactante debut de la Selección argentina este martes, con una limpia goleada a Argelia elaborada íntegramente por el capitán de la Selección, la prensa de todo el mundo le rindió pleitesía.

Los medios resaltaron que el rosarino entró a la historia de los mundiales con su gol número 16, con el que igualó el récord absoluto del alemán Miroslav Klose, superando al brasileño Rolando Nazario, el alemán Gerd Muller y el francés Kylian Mbappé, con quien ya se enfrentó en la final de 2022. "Messi igual a Klose como máximo goleador y convierte la historia del Mundial en una cuestión de dos", dijo El País de Madrid.

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Periodistas de todas las latitudes destacaron que un Lionel Messi en estado de gracia encantó al mundo con su hat-trick, o triplete, el primero que concreta en un partido de la copa del mundo.

Qué problema personal tiene Messi: la verdad detrás de sus lágrimas en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

"¡Messi, Messi, Messi!": el asombro y los elogios de los medios del mundo frente al hat-trick

Las palabras que más se repiten en las coberturas periodísticas son las que vinculan a Lionel Messi con lo sobrenatural. El diario El País de España lo llamó "mito": "Leo Messi, el mito continúa con un triplete implacable a Argelia". The Athletic, de Estados Unidos, habló de "un mágico hat-trick de Messi".

El Corriere dello Sport, la versión deportiva del tradicional medio italiano Corriere della Sera, habló del "show del triplete" y le dijo a Messi: "Sos un espectáculo". Y La Gazeta dello Sport dictaminó: "Eterno Messi".

"Histórico" fue una de las palabras más mencionadas. El diario Marca hizo mención al hat-trick y agregó que un histórico Messi "hace soñar a Argentina con el bicampeonato", en relación a la posibilidad de ganar una cuarta Copa del Mundo.

Desde Barcelona, Mundo Deportivo coincidió: "¡Messi ilumina a Argentina y hace historia!"

Desde Globo Esporte (GE), la rama deportiva de la Rede Globo, el multimedios más importante de Brasil, jugaron con la repetición para dar cuenta del triplete: "¡Messi, Messi, Messi! El número diez mete tres goles, garantiza la victoria de Argentina sobre Argelia y se vuelve el artillero de la Copa, superando a Mbappé".

El mismo recurso usó L'Equipe, desde Francia, que eligió titular en inglés en homenaje al país donde se desarrolla el torneo: "One, two, three... Viva Leo Messi!".

El medio mexicano Récord dio su "veredicto": "Messi es tan Messi que ya no importa lo demás". El diario con mayor circulación del país, El Universal, dijo con sencillez: "Messi hace historia".

Cuándo es el próximo partido de Argentina en el Mundial 2026

La Selección ya se prepara para su segundo desafío de la etapa de grupos, frente a Austria, el próximo lunes 22. Será a las 14, en el estadio de Dallas, Texas, en el sur de Estados Unidos.

Para este segundo encuentro del Grupo J, el cuerpo técnico está estudiando el estado físico de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que arrastraban algunas molestias, tras la baja por lesión de Nicolás Tagliafico.

Messi, por su parte, tendrá la oportunidad de llegar a su gol número 17 en la Copa del Mundo y quedarse así sin discusiones con el lugar de máximo goleador en mundiales. Su rival Kylian Mbappé recién tendrá una oportunidad para perseguirlo ese mismo lunes, a las 18, en el encuentro de Francia contra Irak.

MB/fl