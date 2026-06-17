La exhibición de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones alrededor del mundo. El capitán albiceleste marcó los tres goles en la victoria por 3 a 0 ante Argelia y volvió a demostrar que, a sus 38 años, continúa siendo una de las figuras más determinantes del fútbol mundial.

Los elogios llegaron desde todos los rincones, pero uno de los más resonantes fue el del entrenador de Francia, Didier Deschamps, quien dejó de lado la histórica rivalidad entre ambas selecciones para destacar la magnitud del rosarino.

La Selección Argentina fue sólida para acompañar el show de Lionel Messi y sus nuevos récords

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“Lo que Lionel Messi está haciendo ahora mismo ya no se analiza como en el fútbol convencional. Es algo que simplemente presencias y aceptas como la grandeza desplegándose en tiempo real”, expresó el DT francés tras la victoria de su equipo ante Senegal.

El entrenador campeón del mundo en Rusia 2018 profundizó su análisis y explicó que el argentino es capaz de romper cualquier esquema táctico. “Como entrenador, pasas días preparando la estructura, el control y el equilibrio, y luego un jugador como él salta al campo y lo trastoca todo de maneras que no puedes prever del todo”, sostuvo.

Deschamps también destacó el valor histórico de la actuación del capitán argentino y aseguró que su vigencia es extraordinaria. “Igualar el récord de Miroslav Klose en la Copa del Mundo con un hat-trick en un solo partido, contra una potente selección de Argelia y en esta etapa de su carrera, ya no es solo rendimiento, es la historia del fútbol reescribiéndose ante nuestros ojos”, afirmó.

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Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que eligió para definir el lugar que ocupa Messi en el deporte: “Tengo que ser honesto… en el fútbol hay grandes jugadores, hay leyendas y luego está Messi haciendo cosas que parecen casi imposibles de repetir”.

El francés reconoció además que enfrentarlo es un desafío casi imposible. “Puedes defender perfectamente durante 89 minutos, mantenerte compacto y ser disciplinado, y luego, en un segundo, produce algo que destruye todo lo que has construido”, señaló.

Los elogios no quedaron solo en Europa. El entrenador de Argelia, Vladimir Petković, sufrió el talento del argentino en carne propia y definió su actuación como “una lección de fútbol impartida por una de las mentes y talentos más brillantes que este deporte haya visto jamás”.

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“A veces el fútbol te enfrenta a un jugador que puede destruir incluso la mejor preparación con un solo toque de balón”, agregó el técnico, aún impactado por la actuación del diez argentino.

Otra de las voces que se sumó fue la de Pep Guardiola, quien dirigió a Messi durante una de las etapas más exitosas de su carrera y no dudó en volver a ubicarlo en la cima de la historia. “Lo llamo rey Leo porque es el mejor jugador de todos los tiempos”, aseguró.

El reconocimiento también llegó desde el básquet. Manu Ginóbili, uno de los máximos ídolos del deporte argentino, eligió el humor para expresar su admiración: “Che, juega bien el pibito ese con el 10… Me gusta!”, escribió en sus redes sociales.

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Por su parte, Ronaldo Nazario fue contundente al referirse al rosarino. “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que Messi es el mejor de todos los tiempos”, afirmó el exdelantero brasileño.

Entre las figuras de la nueva generación, Erling Haaland tampoco quiso quedarse afuera de la ola de elogios. Apenas terminó el encuentro entre Argentina y Argelia, el delantero noruego publicó una historia en Snapchat con una frase breve y contundente: “Es un demente”. El mensaje estuvo acompañado por el dibujo de una corona, un símbolo que muchos interpretaron como la confirmación de que, para él, Messi sigue siendo el rey del fútbol.

CS/fl