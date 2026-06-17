Fotogalería: con un hat-trick de Messi, Argentina goleó 3-0 a Argelia en el debut del Mundial 2026

En un noche soñada, Lionel Messi anotó este martes un hat-trick para que Argentina le gane 3-0 a Argelia en el debut del Mundial 2026. El capitán albiceleste llegó a 16 tantos y empató la marca del alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de los Mundiales.

El "diez" se emocionó hasta las lagrimas al anotar en el minuto 17 su primer gol del partido. Con el segundo tanto superó la cifra de 14 goles a la que llegó Kylian Mbappé más temprano y con la tercera celebración igualó la marca del goleador de Alemania.

Lionel Messi hace historia en el debut de Argentina: primer futbolista en jugar seis Mundiales

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Veinte años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo para disparar la ilusión argentina en revalidar la corona en Qatar 2022.